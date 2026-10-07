Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι προσπάθησε να την σκοτώσει και έκαψε το σπίτι της, τελικά αθωώθηκε ομόφωνα

Η γυναίκα κατηγόρησε τον άνδρα ότι έκοψε τα σωληνάκια των φρένων από το αυτοκίνητό της - Στον άνδρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, καθώς κρίθηκε ένοχος για επιμέρους πράξεις ενδοοικογενειακής απειλής, αφού έστελνε δεκάδες μηνύματα στην καταγγέλλουσα

κόβοντας τα σωληνάκια των φρένων από το αυτοκίνητό της, ενώ μία εβδομάδα αργότερα έβαλε φωτιά και έκαψε ολοσχερώς το σπίτι της.



Το δικαστήριο, κάνοντας δεκτή στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση, έκρινε τον κατηγορούμενο ομόφωνα αθώο για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρησμού από πρόθεση και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ενώ τον έκρινε ένοχο για επιμέρους πράξεις ενδοοικογενειακής απειλής, καθώς έστελνε δεκάδες μηνύματα στην καταγγέλλουσα.



ενός έτους, με τριετή αναστολή, καθώς του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.



Η καταγγελία που… κατέρρευσε Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στην Αστυνομία — τα οποία και οδήγησαν τον 46χρονο στο εδώλιο του κατηγορουμένου — όλα ξεκίνησαν στις 8 Αυγούστου του 2024. Την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό της στην περιοχή των Σερρών, πηγαίνοντας να βάλει καύσιμα και να αγοράσει έναν καφέ, διαπίστωσε πραγματοποιώντας έναν ελιγμό ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα πέδησης του οχήματος. Λίγη ώρα μετά, βρέθηκε στο σημείο ο 46χρονος, ο οποίος σταμάτησε και τη ρώτησε αν είχε πρόβλημα με τα φρένα του αυτοκινήτου.



Το αμάξι μεταφέρθηκε με οδική βοήθεια σε συνεργείο του χωριού και ο μηχανικός διαπίστωσε ότι είχαν κοπεί ένα από τα δύο σωληνάκια των φρένων, κάτι που, όπως είπε εκείνη την ώρα, ήταν φυσιολογικό και συμβαίνει ειδικά σε αυτοκίνητα ηλικίας 20 ετών, όπως ήταν το συγκεκριμένο.



το σπίτι της γυναίκας παραδόθηκε στις φλόγες, την ώρα που η ίδια και το παιδί της απουσίαζαν. Το γεγονός αυτό, συνδυαστικά με τη βλάβη του αυτοκινήτου αλλά και τα δεκάδες μηνύματα που —όπως ανέφερε— λάμβανε καθημερινά από τον κατηγορούμενο μετά τον χωρισμό τους (κάποια από τα οποία χαρακτήρισε απειλητικά), την ώθησαν να περάσει την πόρτα του αστυνομικού τμήματος. Εκεί κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της έκαψε το σπίτι της και αποπειράθηκε να τη σκοτώσει παρεμβαίνοντας στο σύστημα πέδησης οχήματος.



Μάλιστα, τον ισχυρισμό της αυτόν ενίσχυσε και η μεταγενέστερη άποψη του μηχανικού από το συνεργείο, ο οποίος τρεις εβδομάδες αργότερα της είπε ότι είχε βρει τα κομμένα σωληνάκια στα σκουπίδια και διαπίστωσε πως έφεραν χαρακιές που ενδεχομένως να είχαν γίνει από ανθρώπινο χέρι.



Η ίδια ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ένας ηλικιωμένος συγχωριανός της, το επώνυμο του οποίου δεν γνώριζε, είχε δει τον κατηγορούμενο να αποχωρεί από το σπίτι το βράδυ που ξέσπασε η πυρκαγιά. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, από την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς προέκυψε ότι αυτή οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα.



Κλείσιμο δικογραφία σε βάρος του 60χρονου και ακολούθησε η άσκηση κακουργηματικής δίωξης.



«Δεν ισχύει ότι την απείλησα πως αν κάνει κάτι ερωτικό με άλλον θα τη σκοτώσω» Στην απολογία του ενώπιον των τακτικών και λαϊκών δικαστών, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και παραδέχθηκε μόνο ότι έστελνε μηνύματα και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα μετά τον χωρισμό τους.



«Δεν έχω κάνει τίποτα στα φρένα του αυτοκινήτου της. Δεν ισχύει ότι την απείλησα πως αν κάνει κάτι ερωτικό με άλλον θα τη σκοτώσω. Επικοινώνησα μαζί της πριν φύγει για διακοπές για να δω αν είναι καλά. Το είχα πάρει απόφαση ότι χωρίσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Μιλώντας για το βράδυ που συνάντησε την καταγγέλλουσα με το ακινητοποιημένο όχημά της, παραδέχθηκε ότι τη ρώτησε για τα χαλασμένα φρένα, υποστήριξε, όμως, ότι νωρίτερα τον είχε ρωτήσει ο γαμπρός της γυναίκας αν έκανε κάποια κακόβουλη ενέργεια στο αυτοκίνητο, κάτι που ο ίδιος είχε αρνηθεί.



Σε μια μεγάλη περιπέτεια με τη δικαιοσύνη εξελίχθηκε ο ερωτικός δεσμός ενός 46χρονου, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης μετά από σοβαρές καταγγελίες της συνομήλικης πρώην συντρόφου του. Η ίδια κατέθεσε στις Αρχές ότι αποπειράθηκε να τη σκοτώσει, ενώ μία εβδομάδα αργότεραΤο δικαστήριο, κάνοντας δεκτή στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση, τουκαι της, ενώ τονΣτον κατηγορούμενο, ο οποίος κινδύνευσε με πολυετή κάθειρξη, καθώς οι κατηγορίες ήταν βαρύτατες, επιβλήθηκε τελικά ποινή φυλάκισης , με τριετή αναστολή, καθώς του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στην Αστυνομία — τα οποία και οδήγησαν τον 46χρονο στο εδώλιο του κατηγορουμένου — όλα ξεκίνησαν στις. Την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό της στην περιοχή των Σερρών, πηγαίνοντας να βάλει καύσιμα και να αγοράσει έναν καφέ, διαπίστωσε πραγματοποιώντας έναν ελιγμό ότι δεν λειτουργούσε. Λίγη ώρα μετά, βρέθηκε στο σημείο ο 46χρονος, ο οποίος σταμάτησε και τη ρώτησε αν είχε πρόβλημα με τα φρένα του αυτοκινήτου.Το αμάξι μεταφέρθηκε με οδική βοήθεια σε συνεργείο του χωριού και ο μηχανικός διαπίστωσε ότι, κάτι που, όπως είπε εκείνη την ώρα, ήταν φυσιολογικό και συμβαίνει ειδικά σε αυτοκίνητα ηλικίας 20 ετών, όπως ήταν το συγκεκριμένο.Περίπου μία εβδομάδα μετά,, την ώρα που η ίδια και το παιδί της απουσίαζαν. Το γεγονός αυτό, συνδυαστικά με τη βλάβη του αυτοκινήτου αλλά και τα δεκάδες μηνύματα που —όπως ανέφερε—(κάποια από τα οποία χαρακτήρισε απειλητικά), την ώθησαν να περάσει την πόρτα του αστυνομικού τμήματος. Εκεί κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της έκαψε το σπίτι της και αποπειράθηκε να τη σκοτώσει παρεμβαίνοντας στο σύστημα πέδησης οχήματος.Μάλιστα, τον ισχυρισμό της αυτόν ενίσχυσε και η μεταγενέστερη άποψη του μηχανικού από το συνεργείο, ο οποίος τρεις εβδομάδες αργότερα της είπε ότιΗ ίδια ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ένας ηλικιωμένος συγχωριανός της, το επώνυμο του οποίου δεν γνώριζε, είχε δει τον κατηγορούμενο να αποχωρεί από το σπίτι το βράδυ που ξέσπασε η πυρκαγιά. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, από την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς προέκυψε ότι αυτή οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα.Με αυτά τα δεδομένα σχηματίστηκεΣτην απολογία του ενώπιον των τακτικών και λαϊκών δικαστών, ο κατηγορούμενος«Δεν έχω κάνει τίποτα στα φρένα του αυτοκινήτου της. Δεν ισχύει ότι την απείλησα πως αν κάνει κάτι ερωτικό με άλλον θα τη σκοτώσω. Επικοινώνησα μαζί της πριν φύγει για διακοπές για να δω αν είναι καλά. Το είχα πάρει απόφαση ότι χωρίσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Μιλώντας για το βράδυ που συνάντησε την καταγγέλλουσα με το ακινητοποιημένο όχημά της, παραδέχθηκε ότι τη ρώτησε για τα χαλασμένα φρένα, υποστήριξε, όμως, ότι νωρίτερα τον είχε ρωτήσει ο γαμπρός της γυναίκας αν έκανε κάποια κακόβουλη ενέργεια στο αυτοκίνητο, κάτι που ο ίδιος είχε αρνηθεί.

«Ούρλιαζε, νόμιζε πως το έκανα εγώ και έλεγε πως θα με σκοτώσει. Όταν πήγε στο συνεργείο και της είπαν ότι προήλθε από φυσιολογική φθορά, μου ζήτησε συγγνώμη», ανέφερε, ενώ σχετικά με την πυρκαγιά στο σπίτι υποστήριξε: «Είναι ψέματα, ενδεχομένως να θέλει αποζημίωση για το σπίτι που κάηκε».



Την αθώωσή του για όλες τις πράξεις, εκτός από την ενδοοικογενειακή απειλή, πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν προσκομίστηκαν αποδείξεις για την καταδίκη του.