Ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ο Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους
Ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ο Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους
Η ανακρίτρια θα ερευνήσει εάν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να πληρωθούν
Στο έλεγχο της Δικαιοσύνης μπαίνει ένα ακόμα αδίκημα, αυτό της φοροδιαφυγής για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και τους συγκατηγορουμένους τους, οι οποίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
Έτσι η Δικαιοσύνης θα ερευνήσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
Αναλυτικότερα, η ανακρίτρια θα ερευνήσει εάν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα εάν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, εάν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ, κ.λπ..
Θυμίζουμε ότι σήμερα Τετάρτη, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί.
Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας. Ο κ. Λύτρας σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και πως θα μελετήσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες.
Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που του αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιρειών.
«Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, τα χρέη είναι πράγματι μεγάλα και, κατά τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, δημιουργήθηκαν όχι σε μία αλλά σε περισσότερες εταιρείες στις οποίες ο Φίλιππος Καμπούρης είχε συμμετοχή.
Ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του υποστηρίζει πως σε κάποιες εταιρείες ήταν υπάλληλος, σε άλλες αφανής εταίρος, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι τέτοιου είδους κατηγορίες εξετάζονται και κρίνονται στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του πολλές φορές καταρρίπτονται στο δικαστήριο.
Έτσι η Δικαιοσύνης θα ερευνήσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
Αναλυτικότερα, η ανακρίτρια θα ερευνήσει εάν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα εάν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, εάν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ, κ.λπ..
Θυμίζουμε ότι σήμερα Τετάρτη, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί.
«Δεν έχει διαπράξει απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ»
Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας. Ο κ. Λύτρας σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και πως θα μελετήσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες.
Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που του αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιρειών.
«Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, τα χρέη είναι πράγματι μεγάλα και, κατά τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, δημιουργήθηκαν όχι σε μία αλλά σε περισσότερες εταιρείες στις οποίες ο Φίλιππος Καμπούρης είχε συμμετοχή.
Ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του υποστηρίζει πως σε κάποιες εταιρείες ήταν υπάλληλος, σε άλλες αφανής εταίρος, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι τέτοιου είδους κατηγορίες εξετάζονται και κρίνονται στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του πολλές φορές καταρρίπτονται στο δικαστήριο.
Από την μεριά του ο Γιάννης Γλύκας ανέφερε πως είναι μια «πρωτοφανής εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους και στον χρόνο που επιλέχθηκε να εκφραστεί μέσω των Αρχών. Έχουμε καθαρά μια δίωξη που δεν έχει κανένα στοιχείο περί απάτης που με βάση τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι το βασικό αδίκημα. Καμιά κατηγορία απάτης. Θυμήθηκαν οι αρχές το 2026 να απαγγείλουν κατηγορίες για απάτης για φερόμενα αδικήματα του 2014, του 2015, του 2016, του 2013. Επειδή μια κυρία η οποία συνδέεται με άλλο πολιτικό πρόσωπο θυμήθηκε να πει το 2026 κάτι το οποίο ανήκει στο απώτερο παρελθόν.
Προφανώς όταν έρθει η ώρα θα πούμε ό,τι πρέπει να πούμε ενώπιο των Ανακριτικών Αρκών, χειρίζομαι την υπόθεση με τον συνάδελφό μου τον κύριο Απόστολο Λίτρα και φυσικά πιστεύουμε ότι θα αποδομήσουμε την κατηγορία. Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά ο Φίλιππος Καμπούρης θα είναι ελεύθερος.
Το πρόσωπο το οποίο κατήγγειλε συνδέεται με άλλο πρόσωπο. Σε δεύτερη φάση θα αποκαλυφθεί. Που έχει συγκεκριμένο ρόλο στη δημόσια ζωή. Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει καμία παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Αυτά για τώρα» κετέληξε.
Προφανώς όταν έρθει η ώρα θα πούμε ό,τι πρέπει να πούμε ενώπιο των Ανακριτικών Αρκών, χειρίζομαι την υπόθεση με τον συνάδελφό μου τον κύριο Απόστολο Λίτρα και φυσικά πιστεύουμε ότι θα αποδομήσουμε την κατηγορία. Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά ο Φίλιππος Καμπούρης θα είναι ελεύθερος.
Το πρόσωπο το οποίο κατήγγειλε συνδέεται με άλλο πρόσωπο. Σε δεύτερη φάση θα αποκαλυφθεί. Που έχει συγκεκριμένο ρόλο στη δημόσια ζωή. Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει καμία παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Αυτά για τώρα» κετέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα