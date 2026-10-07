Ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ο Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους

Από την μεριά του οανέφερε πως είναι μια «πρωτοφανής εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους και στον χρόνο που επιλέχθηκε να εκφραστεί μέσω των Αρχών. Έχουμε καθαρά μια δίωξη που δεν έχει κανένα στοιχείο περί απάτης που με βάση τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι το βασικό αδίκημα. Καμιά κατηγορία απάτης. Θυμήθηκαν οι αρχές το 2026 να απαγγείλουν κατηγορίες για απάτης για φερόμενα αδικήματα του 2014, του 2015, του 2016, του 2013. Επειδή μια κυρία η οποία συνδέεται με άλλο πολιτικό πρόσωπο θυμήθηκε να πει το 2026 κάτι το οποίο ανήκει στο απώτερο παρελθόν.Προφανώς όταν έρθει η ώρα θα πούμε ό,τι πρέπει να πούμε ενώπιο των Ανακριτικών Αρκών, χειρίζομαι την υπόθεση με τον συνάδελφό μου τον κύριο Απόστολο Λίτρα και φυσικά πιστεύουμε ότι θα αποδομήσουμε την κατηγορία. Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά ο Φίλιππος Καμπούρης θα είναι ελεύθερος.Το πρόσωπο το οποίο κατήγγειλε συνδέεται με άλλο πρόσωπο. Σε δεύτερη φάση θα αποκαλυφθεί. Που έχει συγκεκριμένο ρόλο στη δημόσια ζωή. Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει καμία παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Αυτά για τώρα» κετέληξε.