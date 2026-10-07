Κίνηση στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Δυρραχίου, πού υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
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Κίνηση στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Δυρραχίου, πού υπάρχουν προβλήματα

Από την σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Κίνηση στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Δυρραχίου, πού υπάρχουν προβλήματα
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυρραχίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η σύγκρουση των οχημάτων το πρόβλημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο σημείο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Τα προβλήματα με την κίνηση στον Κηφισό, ξεκινούν από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ.

Την ίδια ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ 

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Ειδικότερα υπάρχουν καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο 10΄-15΄από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. 

Κίνηση υπάρχει επίσης και κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Ειδικότερα σύμφωνα με την Τροχαία, αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση στην Λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισιάς, στους δρόμους γύρο από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλόμου εως το Καραϊσκάκη.

Κίνηση στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Δυρραχίου, πού υπάρχουν προβλήματα

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