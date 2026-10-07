Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Κίνηση στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Δυρραχίου, πού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Δυρραχίου, πού υπάρχουν προβλήματα
Από την σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυρραχίου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η σύγκρουση των οχημάτων το πρόβλημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο σημείο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Τα προβλήματα με την κίνηση στον Κηφισό, ξεκινούν από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ.
Την ίδια ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
Προβλήματα εντοπίζονται επίσης και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Ειδικότερα υπάρχουν καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο 10΄-15΄από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Κίνηση υπάρχει επίσης και κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Ειδικότερα σύμφωνα με την Τροχαία, αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση στην Λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισιάς, στους δρόμους γύρο από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλόμου εως το Καραϊσκάκη.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η σύγκρουση των οχημάτων το πρόβλημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο σημείο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την σύγκρουση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Τα προβλήματα με την κίνηση στον Κηφισό, ξεκινούν από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ.
Την ίδια ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
Προβλήματα εντοπίζονται επίσης και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Ειδικότερα υπάρχουν καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο 10΄-15΄από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2026
Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/NZAQxHLobX
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα