Φωτιά τώρα στο Καλαμάκι Ζακύνθου, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ζάκυνθος

Φωτιά τώρα στο Καλαμάκι Ζακύνθου, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δέκα οχήματα

Φωτιά τώρα στο Καλαμάκι Ζακύνθου, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) σε ξηρά χόρτα στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό.


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