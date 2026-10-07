Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Φωτιά τώρα στο Καλαμάκι Ζακύνθου, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Φωτιά τώρα στο Καλαμάκι Ζακύνθου, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δέκα οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) σε ξηρά χόρτα στο Καλαμάκι Ζακύνθου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα