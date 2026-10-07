Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Έκτακτη Ανάγκη Δήμος Ηρακλείου Πολιτική Προστασία Κακοκαιρία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο Κρήτης

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σήμερα, επιπλέον περιοχές του Δήμου Ηρακλείου.

Πρόκειται για τις Δημοτικές Κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή 1 έως 3 Οκτωβρίου.

Η σχετική κήρυξη, σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου, θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι δύο αυτές Κοινότητες προστίθενται στις ήδη κηρυγμένες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 5/10, που είναι οι Δημοτικές Ενότητες Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνη, οι Δημοτικές Κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων και Δαφνών καθώς και η 3η Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για φυσικές καταστροφές πραγματοποιείται από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με βάση το ισχύον μεταβατικό θεσμικό πλαίσιο, οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, 600 ευρώ ανά νοικοκυριό, όταν έχει πληγεί η κύρια κατοικία, για την κάλυψη πρώτων αναγκών, πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για πληγείσες πολύτεκνες οικογένειες, πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για πληγείσες οικογένειες στις οποίες περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία, οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για απλές επισκευαστικές εργασίες ή για αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας κατοικίας, καθώς και οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξαιτίας τραυματισμού κατά τη φυσική καταστροφή.

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