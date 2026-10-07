Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιονία Οδό
Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιονία Οδό
Στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χλμ./ώρα
Με ταχύτητα 249 χιλιομέτρων την ώρα βρέθηκε να τρέχει το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου ένα αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χλμ./ώρα.
Η υπερβολική ταχύτητα καταγράφηκε από την ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης των αστυνομικών (Radar) του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του αλλοδαπού οδηγού.
Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η ταχύτητα με την οποία κινούνταν ήταν κατά 149 χλμ./ώρα υψηλότερη από το προβλεπόμενο όριο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης και στην κατάσχεση του οχήματος, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.
Η υπερβολική ταχύτητα καταγράφηκε από την ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης των αστυνομικών (Radar) του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του αλλοδαπού οδηγού.
Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η ταχύτητα με την οποία κινούνταν ήταν κατά 149 χλμ./ώρα υψηλότερη από το προβλεπόμενο όριο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης και στην κατάσχεση του οχήματος, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.
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