Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιονία Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Ιονία οδός Τροχαία

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιονία Οδό

Στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χλμ./ώρα

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιονία Οδό
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Με ταχύτητα 249 χιλιομέτρων την ώρα βρέθηκε να τρέχει το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου ένα αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χλμ./ώρα.

Η υπερβολική ταχύτητα καταγράφηκε από την ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης των αστυνομικών (Radar) του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του αλλοδαπού οδηγού.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η ταχύτητα με την οποία κινούνταν ήταν κατά 149 χλμ./ώρα υψηλότερη από το προβλεπόμενο όριο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης και στην κατάσχεση του οχήματος, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 249 χλμ./ώρα στην Ιονία Οδό
3 ΣΧΟΛΙΑ

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