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Υπόθεση Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα σε βάθος πενταετίας για ελέγχους, άδειες και καταγγελίες - Ερευνώνται τυχόν ευθύνες του ΙΣΑ
Υπόθεση Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα σε βάθος πενταετίας για ελέγχους, άδειες και καταγγελίες - Ερευνώνται τυχόν ευθύνες του ΙΣΑ
Θα ελεγχθούν το ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου αλλά και συνολικά τα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες
Από το ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και συνολικά στα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες απλώνεται η κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα που διέταξε σήμερα ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδης Κορρέας.
Με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και μετά την προφυλάκιση των δυο κατηγορούμενων γιατρών, ο εισαγγελικός λειτουργός έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η εισαγγελική έρευνα δεν θα περιορίζεται στις συνθήκες που επικράτησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή - αυτό άλλωστε ήδη διερευνάται από τον ανακριτή- αλλά θα επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε ο εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος των αρμόδιων φορέων.
Έτσι στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιους φορείς διενεργήθηκαν και ποια ήταν τα ευρήματά τους. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητεί να διερευνηθεί εάν από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρήση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η εισαγγελική έρευνα καλείται να εξετάσει ποιες ενέργειες είχαν γίνει από τον ΙΙΣΑ, καθώς, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η συγκεκριμένη μέθοδος και ο σχετικός εξοπλισμός είχαν παρουσιαστεί σε συνέδρια ήδη από το 2023.
Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εξεταστεί από τον εισαγγελέα εάν οι αρμόδιες αρχές είχαν λάβει γνώση για τη λειτουργία συγκεκριμένων κέντρων ή για τις θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονταν σε αυτά, καθώς και εάν είχαν προχωρήσει στις απαιτούμενες ελεγκτικές ή άλλες ενέργειες.
Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα θα αναζητήσει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν πρακτικές που ενδέχεται να έθεταν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή εάν υπήρχαν περιπτώσεις παραπλάνησης ασθενών με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.
Έτσι, η έρευνα δεν αφορά μόνο το τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν δομές που παρέχουν τέτοιου τύπου θεραπευτικές μεθόδους.
Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις άδειες λειτουργίας, τους ελέγχους, τυχόν καταγγελίες και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξαν παραλείψεις στον εποπτικό μηχανισμό.
Στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης θα κριθεί εάν από το σύνολο των στοιχείων προκύπτουν αξιόποινες πράξεις και, εφόσον προκύψουν, ποια πρόσωπα ή φορείς συνδέονται με αυτές.
Με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και μετά την προφυλάκιση των δυο κατηγορούμενων γιατρών, ο εισαγγελικός λειτουργός έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η εισαγγελική έρευνα δεν θα περιορίζεται στις συνθήκες που επικράτησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή - αυτό άλλωστε ήδη διερευνάται από τον ανακριτή- αλλά θα επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε ο εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος των αρμόδιων φορέων.
Έτσι στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιους φορείς διενεργήθηκαν και ποια ήταν τα ευρήματά τους. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητεί να διερευνηθεί εάν από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρήση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η εισαγγελική έρευνα καλείται να εξετάσει ποιες ενέργειες είχαν γίνει από τον ΙΙΣΑ, καθώς, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η συγκεκριμένη μέθοδος και ο σχετικός εξοπλισμός είχαν παρουσιαστεί σε συνέδρια ήδη από το 2023.
Έλεγχοι σε βάθος πενταετίαςΤο δεύτερο σκέλος της προκαταρκτικής εξέτασης αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς η έρευνα επεκτείνεται συνολικά στα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διαπιστωθεί εάν, κατά την τελευταία πενταετία, ο ΙΣΑ και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε αντίστοιχες δομές, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε αυτεπαγγέλτως.
Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εξεταστεί από τον εισαγγελέα εάν οι αρμόδιες αρχές είχαν λάβει γνώση για τη λειτουργία συγκεκριμένων κέντρων ή για τις θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονταν σε αυτά, καθώς και εάν είχαν προχωρήσει στις απαιτούμενες ελεγκτικές ή άλλες ενέργειες.
Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα θα αναζητήσει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν πρακτικές που ενδέχεται να έθεταν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή εάν υπήρχαν περιπτώσεις παραπλάνησης ασθενών με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.
Έτσι, η έρευνα δεν αφορά μόνο το τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν δομές που παρέχουν τέτοιου τύπου θεραπευτικές μεθόδους.
Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις άδειες λειτουργίας, τους ελέγχους, τυχόν καταγγελίες και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξαν παραλείψεις στον εποπτικό μηχανισμό.
Στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης θα κριθεί εάν από το σύνολο των στοιχείων προκύπτουν αξιόποινες πράξεις και, εφόσον προκύψουν, ποια πρόσωπα ή φορείς συνδέονται με αυτές.
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