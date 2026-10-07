Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που πήγε να ταξιδέψει στο Παρίσι με έγγραφα άλλου
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αεροδρόμιο Μακεδονία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που πήγε να ταξιδέψει στο Παρίσι με έγγραφα άλλου

Ο 31χρονος κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί ταξιδιωτικό έγγραφο και άδεια διαμονής ελληνικών Αρχών, τα οποία ανήκαν σε άλλο πρόσωπο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που πήγε να ταξιδέψει στο Παρίσι με έγγραφα άλλου
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Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ένας 31χρονος από το Σουδάν, ο οποίος επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικώς για το Παρίσι χρησιμοποιώντας έγγραφα που ανήκαν σε άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις απογευματινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου ο 31χρονος κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί ταξιδιωτικό έγγραφο και άδεια διαμονής ελληνικών Αρχών, τα οποία ανήκαν σε άλλο πρόσωπο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς δήλωνε ως στοιχεία ταυτότητάς του τα στοιχεία που αναγράφονταν στα συγκεκριμένα έγγραφα.

Ο 31χρονος επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικώς με προορισμό το Παρίσι, κάνοντας χρήση των συγκεκριμένων εγγράφων και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
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