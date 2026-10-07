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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που πήγε να ταξιδέψει στο Παρίσι με έγγραφα άλλου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που πήγε να ταξιδέψει στο Παρίσι με έγγραφα άλλου
Ο 31χρονος κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί ταξιδιωτικό έγγραφο και άδεια διαμονής ελληνικών Αρχών, τα οποία ανήκαν σε άλλο πρόσωπο
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ένας 31χρονος από το Σουδάν, ο οποίος επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικώς για το Παρίσι χρησιμοποιώντας έγγραφα που ανήκαν σε άλλο πρόσωπο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις απογευματινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου ο 31χρονος κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί ταξιδιωτικό έγγραφο και άδεια διαμονής ελληνικών Αρχών, τα οποία ανήκαν σε άλλο πρόσωπο.
Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς δήλωνε ως στοιχεία ταυτότητάς του τα στοιχεία που αναγράφονταν στα συγκεκριμένα έγγραφα.
Ο 31χρονος επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικώς με προορισμό το Παρίσι, κάνοντας χρήση των συγκεκριμένων εγγράφων και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις απογευματινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου ο 31χρονος κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί ταξιδιωτικό έγγραφο και άδεια διαμονής ελληνικών Αρχών, τα οποία ανήκαν σε άλλο πρόσωπο.
Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς δήλωνε ως στοιχεία ταυτότητάς του τα στοιχεία που αναγράφονταν στα συγκεκριμένα έγγραφα.
Ο 31χρονος επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικώς με προορισμό το Παρίσι, κάνοντας χρήση των συγκεκριμένων εγγράφων και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
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