Τράπερς, μοντέλα, παίκτες ριάλιτι και tiktokers: Ποιοι είναι οι influencers που πιάστηκαν στα δίχτυα της Επιτροπής Παιγνίων
Τράπερς, μοντέλα, παίκτες ριάλιτι και tiktokers: Ποιοι είναι οι influencers που πιάστηκαν στα δίχτυα της Επιτροπής Παιγνίων
Πρόκειται για πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό τόσο από τη μουσική τους διαδρομή, όσο και από τη συμμετοχή τους σε παιχνίδια επιβίωσης, ριάλιτι γνωριμιών και διαγωνισμούς μόδας
Τα ονόματα γνωστών τράπερ, πρώην παικτών ριάλιτι, μοντέλων και δημιουργών περιεχομένου «κοσμούν» την περιβόητη λίστα των 18 influencers που έχουν ήδη μηνυθεί καθώς, σύμφωνα με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, φέρονται να προωθούσαν παράνομο διαδικτυακό τζόγο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό τόσο από τη μουσική τους διαδρομή, όσο και από τη συμμετοχή τους σε παιχνίδια επιβίωσης, ριάλιτι γνωριμιών και διαγωνισμούς μόδας. Αν και οι πορείες τους είναι διαφορετικές, κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ο μεγάλος αριθμός ακολούθων στα social media.
Ειδικότερα, οι 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους, ενώ ο μεγαλύτερος λογαριασμός (ανήκει σε τράπερ) έχει περισσότερους από 620.000 στο Instagram.
Παράλληλα, στη λίστα φιγουράρει το όνομα γνωστού μοντέλου που, στο παρελθόν, είχε συμμετάσχει στο ριάλιτι Next Top Model. Με συχνά περάσματα από ψυχαγωγικές εκπομπές, το μοντέλο έχει εξασφαλίσει αναγνωρισιμότητα που αποτυπώνεται και στους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram.
Επιπλέον στη λίστα υπάρχουν και τα ονόματα δύο γνωστών tiktokers που «ειδικεύονται» στο χιουμοριστικό περιεχόμενο. Ένας από αυτούς έχει φιλοξενηθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ ο έτερος έχει κάνει πέρασμα από εκπομπές του ραδιοφώνου. Ο πρώτος ξεπερνά τους 400 χιλιάδες ακολούθους, ενώ ο δεύτερος τους 200 χιλιάδες.
Στον κατάλογο υπάρχει και το όνομα μίας παίκτριας του Survivor η οποία δοκίμασε την τύχη της και ως μοντέλο, συμμετέχοντας σε δύο τηλεοπτικά προγράμματα. Τώρα δραστηριοποιείται στο Instagram στο οποίο διατηρεί περισσότερους από 200 χιλιάδες ακολούθους.
Τέλος, στη λίστα περιλαμβάνεται και γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του σε παιχνίδι εύρεσης λέξεων. Στη συνέχεια η γυναίκα συμμετείχε και σε μουσικό talent show, ενώ εμφανίστηκε και σε εκπομπές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό τόσο από τη μουσική τους διαδρομή, όσο και από τη συμμετοχή τους σε παιχνίδια επιβίωσης, ριάλιτι γνωριμιών και διαγωνισμούς μόδας. Αν και οι πορείες τους είναι διαφορετικές, κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ο μεγάλος αριθμός ακολούθων στα social media.
Ειδικότερα, οι 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους, ενώ ο μεγαλύτερος λογαριασμός (ανήκει σε τράπερ) έχει περισσότερους από 620.000 στο Instagram.
Το προφίλ των influencersΣτη λίστα περιλαμβάνονται τρεις από τους πιο γνωστούς τράπερς της χώρας με πολλά τραγούδια και εκατομμύρια προβολές στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι δύο από αυτούς έχουν απασχολήσει κατά καιρούς όχι μόνο με τα τραγούδια τους, αλλά και με τη συμπεριφορά τους καθώς είχαν κατηγορηθεί για παράνομη οπλοκατοχή.
Παράλληλα, στη λίστα φιγουράρει το όνομα γνωστού μοντέλου που, στο παρελθόν, είχε συμμετάσχει στο ριάλιτι Next Top Model. Με συχνά περάσματα από ψυχαγωγικές εκπομπές, το μοντέλο έχει εξασφαλίσει αναγνωρισιμότητα που αποτυπώνεται και στους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram.
Επιπλέον στη λίστα υπάρχουν και τα ονόματα δύο γνωστών tiktokers που «ειδικεύονται» στο χιουμοριστικό περιεχόμενο. Ένας από αυτούς έχει φιλοξενηθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ ο έτερος έχει κάνει πέρασμα από εκπομπές του ραδιοφώνου. Ο πρώτος ξεπερνά τους 400 χιλιάδες ακολούθους, ενώ ο δεύτερος τους 200 χιλιάδες.
Στον κατάλογο υπάρχει και το όνομα μίας παίκτριας του Survivor η οποία δοκίμασε την τύχη της και ως μοντέλο, συμμετέχοντας σε δύο τηλεοπτικά προγράμματα. Τώρα δραστηριοποιείται στο Instagram στο οποίο διατηρεί περισσότερους από 200 χιλιάδες ακολούθους.
Τέλος, στη λίστα περιλαμβάνεται και γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του σε παιχνίδι εύρεσης λέξεων. Στη συνέχεια η γυναίκα συμμετείχε και σε μουσικό talent show, ενώ εμφανίστηκε και σε εκπομπές.
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