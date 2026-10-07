Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες στον e-ΕΦΚΑ, πότε ξεκινά η λειτουργία της
ΕΛΛΑΔΑ
e-ΕΦΚΑ

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες στον e-ΕΦΚΑ, πότε ξεκινά η λειτουργία της

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες στον e-ΕΦΚΑ, πότε ξεκινά η λειτουργία της
Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία το νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του φορέα.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή e-mail σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες.

Με την υποβολή του αιτήματος, αυτό δρομολογείται αυτοματοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντηθεί από την υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα λειτουργία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ταχύτερη διαχείριση των αιτημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών εξ αποστάσεως, χωρίς περιττές μετακινήσεις.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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