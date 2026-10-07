Δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του και ακόμη τέσσερα κακουργήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Φίλιππος Καμπούρης Δίωξη Απάτες

Δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του και ακόμη τέσσερα κακουργήματα

Παραμένουν κρατούμενοι -  «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες», δηλώνει ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ

Δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του και ακόμη τέσσερα κακουργήματα
Βασιλική Κόκκαλη
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Βαρύτατη ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα άσκησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του.

Κατά περίπτωση οι συλληφθέντες της μεγάλης αυτής δικογραφίας διώκονται για:

-διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
-ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
-απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
-συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
-νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και για
-μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Κλείσιμο
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μέχρι τότε θα παραμένουν κρατούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ.

«Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες. Είναι σκευωρία», δήλωσε νωρίτερα έξω από τη ΓΑΔΑ, από όπου αναχώρησε με προορισμό την Ευελπίδων.

Βασιλική Κόκκαλη
8 ΣΧΟΛΙΑ

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