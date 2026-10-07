Εννέα σεισμικές δονήσεις κοντά στην Κάσο, η μεγαλύτερη 4,1 Ρίχτερ
ΕΛΛΑΔΑ
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Εννέα σεισμικές δονήσεις κοντά στην Κάσο, η μεγαλύτερη 4,1 Ρίχτερ

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία - Νέα δόνηση 3,7 Ρίχτερ το πρωί της Τετάρτης 7/10

Εννέα σεισμικές δονήσεις κοντά στην Κάσο, η μεγαλύτερη 4,1 Ρίχτερ
Εννέα σεισμικές δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 00:05, με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 02:43, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Επτά λεπτά αργότερα ακολούθησε δόνηση 3,9 Ρίχτερ, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων δυτικά του νησιού.

Ακολούθησαν τέσσερις ασθενέστερες δονήσεις, μεγέθους 2,4 έως 2,7 Ρίχτερ. Επίσης, καταγράφηκε στις 10:27, με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 22 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Κάσου.

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στις 11:15,  στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση σημειώθηκε στις 11:16 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, με το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 7,6 χιλιόμετρα.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.

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