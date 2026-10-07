Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Επέστρεψε στον Πειραιά το «Champions League Jet 2» λόγω ασθένειας 35χρονου επιβάτη, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο
Επέστρεψε στον Πειραιά το «Champions League Jet 2» λόγω ασθένειας 35χρονου επιβάτη, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο
Τελικά το πλοίο απέπλευσε εκ νέου για το δρομολόγιό του
Στο λιμάνι του Πειραιά επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Champions League Jet 2», προκειμένου να αποβιβαστεί 35χρονος αλλοδαπός επιβάτης που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο, όταν κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του για την ασφαλή μεταφορά του ασθενούς.
Μετά την άφιξη στον Πειραιά, ο 35χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».
Το «Champions League Jet 2» απέπλευσε στη συνέχεια εκ νέου, συνεχίζοντας κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο, όταν κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του για την ασφαλή μεταφορά του ασθενούς.
Μετά την άφιξη στον Πειραιά, ο 35χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».
Το «Champions League Jet 2» απέπλευσε στη συνέχεια εκ νέου, συνεχίζοντας κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.
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