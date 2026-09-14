Γιώργος Μαζωνάκης: Εξετάζεται δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους δύο γιατρούς

Δεν έχει ασκηθεί ακόμη συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛ.ΑΣ. – Πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο οι δύο γιατροί





Δεν αποκλείεται οι δυο γιατροί, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση, αδίκημα για το οποίο διώκονται σήμερα.







Πλέον είναι ανοιχτό, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο.



Δικηγόρος οικογένειας: Τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα στοιχειοθετούν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο To Σάββατο ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή έκανε δηλώσεις στο Alpha, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.







Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι οι γιατροί προχώρησαν σε ιατρική πράξη χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και σε χώρο που, όπως ανέφερε, δεν ήταν νοσοκομειακός.



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Ερωτηθείς για την ειδικότητα της γιατρού που ανέλαβε τον τραγουδιστή και συγκεκριμένα αν είναι γυναικολόγος, ο κ. Λυκούδης απάντησε: «Γυναικολόγος δεν είναι. Δεν έχει καμία ειδικότητα. Έχει ένα δίπλωμα Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης».



Οι τέσσερις αντιφάσεις των γιατρών Οι απολογίες τους θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της ανακοπής και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στον χώρο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ωστόσο, οι δύο γιατροί δεν ήταν καν σε θέση να βοηθήσουν έναν ασθενή τους που πάθαινε ανακοπή. Ισως, μάλιστα, ακόμη και οι ενέσεις αδρεναλίνης στις οποίες κατέφυγε, μέσα στην απόγνωσή του, όπως ισχυρίζεται ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να έγιναν κατόπιν εορτής, εντελώς μάταια, μόνο και μόνο για να διασωθούν τα προσχήματα και όχι ο Μαζωνάκης που είχε ήδη εκπνεύσει.



Υπό εξέταση είναι πλέον το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη Δεν αποκλείεται οι δυο γιατροί, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση, αδίκημα για το οποίο διώκονται σήμερα.Να σημειωθεί ωστόσο ότι δεν έχει ασκηθεί ακόμα συμπληρωματική δίωξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ.Πλέον είναι ανοιχτό, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο.To Σάββατο ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή έκανε δηλώσεις στο Alpha, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι οι γιατροί προχώρησαν σε ιατρική πράξη χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και σε χώρο που, όπως ανέφερε, δεν ήταν νοσοκομειακός.Κατά τον ίδιο, στον χώρο δεν υπήρχαν απινιδωτής και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επιπλοκής.Ερωτηθείς για την ειδικότητα της γιατρού που ανέλαβε τον τραγουδιστή και συγκεκριμένα αν είναι γυναικολόγος, ο κ. Λυκούδης απάντησε: «Γυναικολόγος δεν είναι. Δεν έχει καμία ειδικότητα. Έχει ένα δίπλωμα Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης».Οι απολογίες τους θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της ανακοπής και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στον χώρο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα λεπτά.

Οι τέσσερις αντιφάσεις των γιατρών Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, το ζευγάρι των γιατρών που αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας ενώπιον του ανακριτή πρέπει να απαντήσει στις κρίσιμες αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί:



1. Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης; Η Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής πήγε στην Καρνεάδου στις 16.00, σε αντίθεση με τις μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων στην κλινική που λένε ότι πήγε μισή ώρα νωρίτερα.



2. Πόση ώρα βρισκόταν ο τραγουδιστής στον χώρο της θεραπείας; Η Γάκα ισχυρίζεται ότι έμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης (που χειριζόταν αποκλειστικά εκείνη), ενώ μάρτυρας-εργαζόμενη στο ιατρείο καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εκεί επί τουλάχιστον 45 λεπτά.



3. Ποια είναι η ειδικότητα της Γάκα; Η ίδια δήλωσε ότι είναι ιατρός- γυναικολόγος, ενώ ο Θεοδωρόπουλος παθολόγος, σε αντίθεση, όμως, με τις άδειες των (συστεγαζόμενων) ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ασθενείς τους.



4. Τι συνέβη με τον απινιδωτή που υπήρχε στη Stem Cell; Η Γάκα υποστήριξε ότι ο Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε τον απινιδωτή σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βεβαιώνει ότι ο απινιδωτής που υπήρχε στον χώρο δεν λειτουργούσε.



Κρίσιμο στοιχείο για τον τρόπο που λειτούργησε το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών όμως, είναι και το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς που τον παρέλαβαν για όσα είχαν προηγηθεί. Αντιθέτως, έμειναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς από τους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της Γάκα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των ραντεβού του τραγουδιστή.