Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του Μαζωνάκη, οι αντιφάσεις και η φωτογραφία που εξετάζουν οι Αρχές
Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του Μαζωνάκη, οι αντιφάσεις και η φωτογραφία που εξετάζουν οι Αρχές
Οι Αρχές ερευνούν πότε τραβήχτηκε η εικόνα του τραγουδιστή κατά την πλασμαφαίρεση, αν εστάλη σε άλλο πρόσωπο και αν μπορούν να εντοπιστούν ενδείξεις που σχετίζονται με τις ζωτικές λειτουργίες - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα στον τραγουδιστή, στις 13:00 η κηδεία
Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.
Οι απολογίες τους θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της ανακοπής και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στον χώρο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ωστόσο, οι δύο γιατροί δεν ήταν καν σε θέση να βοηθήσουν έναν ασθενή τους που πάθαινε ανακοπή. Ισως, μάλιστα, ακόμη και οι ενέσεις αδρεναλίνης στις οποίες κατέφυγε, μέσα στην απόγνωσή του, όπως ισχυρίζεται ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να έγιναν κατόπιν εορτής, εντελώς μάταια, μόνο και μόνο για να διασωθούν τα προσχήματα και όχι ο Μαζωνάκης που είχε ήδη εκπνεύσει.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται παράλληλα η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού Ιωάννας Γάκα και αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας.
Στη συγκεκριμένη εικόνα ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά.
Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.
Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να προσδιορίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, για ποιον λόγο ελήφθη και, κυρίως, σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής.
Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη φωτογραφία εστάλη σε άλλο πρόσωπο.
Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εάν είχε αποσταλεί στον σύζυγο της γιατρού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εστιατόριο, ή εάν μεταφέρθηκε σε υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνική ανάλυση της ίδιας της εικόνας. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια του φωτογραφικού υλικού, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν σε κάποιο σημείο ή από κάποια γωνία αποτυπώνονται οι οθόνες των μηχανημάτων που βρίσκονταν κοντά στον τραγουδιστή.
Στόχος είναι να εντοπιστούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενδείξεις που σχετίζονται με τις ζωτικές λειτουργίες του και οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία.
Οι απολογίες τους θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της ανακοπής και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στον χώρο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ωστόσο, οι δύο γιατροί δεν ήταν καν σε θέση να βοηθήσουν έναν ασθενή τους που πάθαινε ανακοπή. Ισως, μάλιστα, ακόμη και οι ενέσεις αδρεναλίνης στις οποίες κατέφυγε, μέσα στην απόγνωσή του, όπως ισχυρίζεται ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να έγιναν κατόπιν εορτής, εντελώς μάταια, μόνο και μόνο για να διασωθούν τα προσχήματα και όχι ο Μαζωνάκης που είχε ήδη εκπνεύσει.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται παράλληλα η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού Ιωάννας Γάκα και αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας.
Τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές από τη φωτογραφία που τράβηξε με το κινητό της η Ιωάννα Γάκα
Στη συγκεκριμένη εικόνα ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά.
Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.
Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να προσδιορίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, για ποιον λόγο ελήφθη και, κυρίως, σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής.
Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη φωτογραφία εστάλη σε άλλο πρόσωπο.
Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εάν είχε αποσταλεί στον σύζυγο της γιατρού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εστιατόριο, ή εάν μεταφέρθηκε σε υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνική ανάλυση της ίδιας της εικόνας. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια του φωτογραφικού υλικού, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν σε κάποιο σημείο ή από κάποια γωνία αποτυπώνονται οι οθόνες των μηχανημάτων που βρίσκονταν κοντά στον τραγουδιστή.
Στόχος είναι να εντοπιστούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενδείξεις που σχετίζονται με τις ζωτικές λειτουργίες του και οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία.
Οι τέσσερις αντιφάσεις των γιατρώνΣύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, το ζευγάρι των γιατρών που αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας ενώπιον του ανακριτή πρέπει να απαντήσει στις κρίσιμες αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί:
1. Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης; Η Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής πήγε στην Καρνεάδου στις 16.00, σε αντίθεση με τις μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων στην κλινική που λένε ότι πήγε μισή ώρα νωρίτερα.
2. Πόση ώρα βρισκόταν ο τραγουδιστής στον χώρο της θεραπείας; Η Γάκα ισχυρίζεται ότι έμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης (που χειριζόταν αποκλειστικά εκείνη), ενώ μάρτυρας-εργαζόμενη στο ιατρείο καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εκεί επί τουλάχιστον 45 λεπτά.
3. Ποια είναι η ειδικότητα της Γάκα; Η ίδια δήλωσε ότι είναι ιατρός- γυναικολόγος, ενώ ο Θεοδωρόπουλος παθολόγος, σε αντίθεση, όμως, με τις άδειες των (συστεγαζόμενων) ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ασθενείς τους.
4. Τι συνέβη με τον απινιδωτή που υπήρχε στη Stem Cell; Η Γάκα υποστήριξε ότι ο Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε τον απινιδωτή σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βεβαιώνει ότι ο απινιδωτής που υπήρχε στον χώρο δεν λειτουργούσε.
Κρίσιμο στοιχείο για τον τρόπο που λειτούργησε το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών όμως, είναι και το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς που τον παρέλαβαν για όσα είχαν προηγηθεί. Αντιθέτως, έμειναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς από τους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της Γάκα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των ραντεβού του τρσγουδιστή.
Νέες καταγγελίες για τη γιατρό: « Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε»Στο μεταξύ, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι έρχονται στο φως, λίγες ώρες πριν από την αυριανή απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή.
Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα και μεταδόθηκε από τον Alpha. Άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε.
«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.
Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.
«Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.
Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη είναι από χθες το απόγευμα η «λαϊκή αγρύπνια» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Πλήθος κόσμου σπεύδει προκειμένου να τον αποχαιρετήσει από κοντά.
Μέχρι το μεσημέρι η «λαϊκή αγρύπνια», στις 13:00 η κηδεία
Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα και εκεί επέλεξε η οικογένειά του να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό για το τελευταίο αντίο.
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00, σε στενό οικογενειακό κύκλο.
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