Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του Μαζωνάκη, οι αντιφάσεις και η φωτογραφία που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ωστόσο, οι δύο γιατροί δεν ήταν καν σε θέση να βοηθήσουν έναν ασθενή τους που πάθαινε ανακοπή. Ισως, μάλιστα, ακόμη και οι ενέσεις αδρεναλίνης στις οποίες κατέφυγε, μέσα στην απόγνωσή του, όπως ισχυρίζεται ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να έγιναν κατόπιν εορτής, εντελώς μάταια, μόνο και μόνο για να διασωθούν τα προσχήματα και όχι ο Μαζωνάκης που είχε ήδη εκπνεύσει.





Τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές από τη φωτογραφία που τράβηξε με το κινητό της η Ιωάννα Γάκα

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