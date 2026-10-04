Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Σοβαρό ατύχημα στη 2η Ανάβαση Αγρινίου, διασωληνωμένος νεαρός οδηγός
Σοβαρό ατύχημα στη 2η Ανάβαση Αγρινίου, διασωληνωμένος νεαρός οδηγός
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας νεαρός οδηγός.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του agriniopress.gr, ο οδηγός που έιναι από το Αγρίνιο, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, καθώς ο νεαρός οδηγός έχει διασωληνωθεί. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.
Μετά το συμβάν, η αγωνιστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του agriniopress.gr, ο οδηγός που έιναι από το Αγρίνιο, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, καθώς ο νεαρός οδηγός έχει διασωληνωθεί. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.
Μετά το συμβάν, η αγωνιστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά.
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