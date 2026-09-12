Πατούλης: Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, κατά καιρούς γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος
Πατούλης: Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, κατά καιρούς γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος
Με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) συνέστησε στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των ιατρών που τους κουράρουν
Με αφορμή την υπόθεση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι και μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης προχώρησε σε μια ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων εφιστά την προσοχή στους πολίτες αναφορικά με το πώς επιλέγουν τους γιατρούς που τους κουράρουν, γράφοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, είναι υπόθεση ευθύνης».
«Κατά καιρούς γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας. Ήδη από το 2020 έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη θέσπιση αυστηρών διαδικασιών ελέγχου και ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης.
Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, είναι υπόθεση ευθύνης.
Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών εργαζόμαστε για την ασφάλειά σας, διενεργώντας συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους στα ιατρεία.
Επανερχόμαστε στις προτάσεις που έχουμε κάνει, ζητώντας άμεσα από την Πολιτεία:
Έλεγχο της διαφήμισης και παρουσίας στα Social Media: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να τοποθετείται δημόσια ή να διαφημίζει ιατρικές πράξεις χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του ΙΣΑ.
Νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες Longevity: Ζητάμε άμεσα από την Πολιτεία ένα σύγχρονο, αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τη μακροζωία, ώστε να μπει τέλος σε ανεξέλεγκτες πρακτικές.
Εξειδικευμένο Ελεγκτικό Σώμα για τον χώρο της υγείας: Υπάρχει τεράστιο κενό μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο πραγματοποιούσε τους ελέγχους στις δομές υγείας, με εξειδικευμένο προσωπικό. Ο ΙΣΑ αφενός δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και εξειδίκευση και αφετέρου αποτελεί στρέβλωση να φέρει ένας Φορέας, ταυτόχρονα, την ευθύνη της αδειοδότησης και του ελέγχου. Απαιτείται η επαναφορά ή η θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού από την Πολιτεία.
Παράλληλα, κρίσιμος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι ο ίδιος ο πολίτης.
Πριν εμπιστευτείτε την υγεία σας σε έναν γιατρό, θυμηθείτε:
1. Αναζητήστε την ειδική ταμπέλα «Νόμιμο Ιατρείο» του Ιατρικού Συλλόγου, σε εμφανές σημείο. Είναι η μόνη επίσημη πιστοποίηση ότι ο χώρος διαθέτει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο.
2. Ελέγξτε το βιογραφικό του γιατρού. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακές διαφημίσεις, αμφίβολους τίτλους και ατεκμηρίωτες υποσχέσεις στα social media.
«Κατά καιρούς γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας. Ήδη από το 2020 έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη θέσπιση αυστηρών διαδικασιών ελέγχου και ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης.
Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πατούλη
Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, είναι υπόθεση ευθύνης.
Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών εργαζόμαστε για την ασφάλειά σας, διενεργώντας συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους στα ιατρεία.
Επανερχόμαστε στις προτάσεις που έχουμε κάνει, ζητώντας άμεσα από την Πολιτεία:
Έλεγχο της διαφήμισης και παρουσίας στα Social Media: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να τοποθετείται δημόσια ή να διαφημίζει ιατρικές πράξεις χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του ΙΣΑ.
Νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες Longevity: Ζητάμε άμεσα από την Πολιτεία ένα σύγχρονο, αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τη μακροζωία, ώστε να μπει τέλος σε ανεξέλεγκτες πρακτικές.
Εξειδικευμένο Ελεγκτικό Σώμα για τον χώρο της υγείας: Υπάρχει τεράστιο κενό μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο πραγματοποιούσε τους ελέγχους στις δομές υγείας, με εξειδικευμένο προσωπικό. Ο ΙΣΑ αφενός δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και εξειδίκευση και αφετέρου αποτελεί στρέβλωση να φέρει ένας Φορέας, ταυτόχρονα, την ευθύνη της αδειοδότησης και του ελέγχου. Απαιτείται η επαναφορά ή η θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού από την Πολιτεία.
Παράλληλα, κρίσιμος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι ο ίδιος ο πολίτης.
Πριν εμπιστευτείτε την υγεία σας σε έναν γιατρό, θυμηθείτε:
1. Αναζητήστε την ειδική ταμπέλα «Νόμιμο Ιατρείο» του Ιατρικού Συλλόγου, σε εμφανές σημείο. Είναι η μόνη επίσημη πιστοποίηση ότι ο χώρος διαθέτει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο.
2. Ελέγξτε το βιογραφικό του γιατρού. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακές διαφημίσεις, αμφίβολους τίτλους και ατεκμηρίωτες υποσχέσεις στα social media.
3. Επιλέξτε αναγνωρισμένες ιατρικές μεθόδους. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με «πρωτοποριακές» τεχνικές που υπόσχονται θαύματα, αλλά δεν εφαρμόζονται πουθενά.
Στην υγεία δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις, ούτε πειραματισμοί. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι ευθύνη της Πολιτείας, των Ιατρικών Συλλόγων, των Επιστημονικών Φορέων αλλά και του ίδιου του πολίτη».
Στην υγεία δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις, ούτε πειραματισμοί. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι ευθύνη της Πολιτείας, των Ιατρικών Συλλόγων, των Επιστημονικών Φορέων αλλά και του ίδιου του πολίτη».
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