Πατούλης: Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, κατά καιρούς γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) συνέστησε στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των ιατρών που τους κουράρουν