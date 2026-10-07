«Τρεις άγνωστες εταιρείες με εμφάνιζαν ως εργαζόμενη», τι καταγγέλλει πρώην συνεργάτιδα του Φίλιππου Καμπούρη
«Τρεις άγνωστες εταιρείες με εμφάνιζαν ως εργαζόμενη», τι καταγγέλλει πρώην συνεργάτιδα του Φίλιππου Καμπούρη
Όπως ανέφερε η δικηγόρος της η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα πήγε στον λογιστή της και διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν με εισοδήματα από μισθούς που έφταναν τα 19.500 ευρώ
Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να δρούσε σε πολλές περιπτώσεις ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, έρχονται στο φως μέσα από την καταγγελία πρώην εργαζόμενής του.
Σήμερα, η δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, μίλησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 για την υπόθεση και περιέγραψε πώς άρχισε να ξετυλίγεται, όταν η εντολέας της διαπίστωσε ότι στην ΑΑΔΕ εμφανιζόταν με εισοδήματα πολύ υψηλότερα από όσα είχε πραγματικά λάβει, αλλά και με εργοδότες εταιρείες τις οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε.
«Η εντολέας μου εργαζόταν για τον Φίλιππο Καμπούρη από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τις 14 Ιουνίου 2024 και έκανε την αρχισυνταξία στις εκπομπές του [...]. Η συμφωνία που είχε γίνει ήταν να αμείβεται με καθαρό μισθό 700 ευρώ με ασφάλεια. Άρα, στην περίπτωσή της, τα 700 ευρώ δεν ήταν μαύρα», ανέφερε αρχικά η κ. Ξανθοπούλου.
Και συνέχισε: «Της είχε πει ότι θα της ανανεώνει κάθε μήνα τη σύμβαση, ώστε να αποφεύγει τα δώρα. Επειδή ήταν διαζευγμένη, με δύο παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο λύκειο και προετοιμάζονταν για τις Πανελλαδικές, είχε μεγάλη ανάγκη την εργασία και δέχθηκε αυτούς τους όρους».
«Το καλοκαίρι του 2024, στα τέλη Μαΐου, πήγε στον λογιστή της για να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση. Εκεί, ο λογιστής της την ενημέρωσε πως θα έχανε όλες τις κοινωνικές παροχές που λάμβανε μέχρι τότε και με τις οποίες συντηρούνταν, καθώς τα 600 ευρώ δεν επαρκούσαν. Έπεσε από τα σύννεφα. Ο λογιστής της διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν με εισοδήματα από μισθούς ύψους 19.500 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχε λάβει 600 ευρώ επί 12 μήνες, δηλαδή 7.200 ευρώ», ανέφερε η κ. Ξανθοπούλου.
Όπως εξήγησε, ακολούθησε έρευνα για το ποιοι εμφανίζονταν επισήμως ως εργοδότες της γυναίκας.
«Αναζητήσαμε ποιοι εμφανίζονταν ως εργοδότες στην ΑΑΔΕ. Εκεί υπήρχαν τρεις εταιρείες, άγνωστες στην εντολέα μου, με τον ίδιο εκπρόσωπο, τον ίδιο αχυράνθρωπο», συνέχισε η δικηγόρος.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικηγόρο, κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στον e-ΕΦΚΑ. Η κ. Ξανθοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι η πλευρά της εργαζόμενης επιχείρησε δύο φορές να ενημερωθεί για την πορεία της καταγγελίας.
«Ενοχλήσαμε τον ΕΦΚΑ δύο φορές και μας είπαν ότι δεν ήταν ακόμη η σειρά μας και ότι εξετάζονταν παλαιότερες καταγγελίες», κατέληξε.
Σήμερα, η δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, μίλησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 για την υπόθεση και περιέγραψε πώς άρχισε να ξετυλίγεται, όταν η εντολέας της διαπίστωσε ότι στην ΑΑΔΕ εμφανιζόταν με εισοδήματα πολύ υψηλότερα από όσα είχε πραγματικά λάβει, αλλά και με εργοδότες εταιρείες τις οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε.
«Η εντολέας μου εργαζόταν για τον Φίλιππο Καμπούρη από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τις 14 Ιουνίου 2024 και έκανε την αρχισυνταξία στις εκπομπές του [...]. Η συμφωνία που είχε γίνει ήταν να αμείβεται με καθαρό μισθό 700 ευρώ με ασφάλεια. Άρα, στην περίπτωσή της, τα 700 ευρώ δεν ήταν μαύρα», ανέφερε αρχικά η κ. Ξανθοπούλου.
Και συνέχισε: «Της είχε πει ότι θα της ανανεώνει κάθε μήνα τη σύμβαση, ώστε να αποφεύγει τα δώρα. Επειδή ήταν διαζευγμένη, με δύο παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο λύκειο και προετοιμάζονταν για τις Πανελλαδικές, είχε μεγάλη ανάγκη την εργασία και δέχθηκε αυτούς τους όρους».
Η επίσκεψη στον λογιστή που την έβαλε σε υποψίεςΤο κρίσιμο σημείο, κατά την ίδια, ήρθε στα τέλη Μαΐου του 2024, όταν η γυναίκα πήγε στον λογιστή της.
«Το καλοκαίρι του 2024, στα τέλη Μαΐου, πήγε στον λογιστή της για να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση. Εκεί, ο λογιστής της την ενημέρωσε πως θα έχανε όλες τις κοινωνικές παροχές που λάμβανε μέχρι τότε και με τις οποίες συντηρούνταν, καθώς τα 600 ευρώ δεν επαρκούσαν. Έπεσε από τα σύννεφα. Ο λογιστής της διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν με εισοδήματα από μισθούς ύψους 19.500 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχε λάβει 600 ευρώ επί 12 μήνες, δηλαδή 7.200 ευρώ», ανέφερε η κ. Ξανθοπούλου.
Όπως εξήγησε, ακολούθησε έρευνα για το ποιοι εμφανίζονταν επισήμως ως εργοδότες της γυναίκας.
«Αναζητήσαμε ποιοι εμφανίζονταν ως εργοδότες στην ΑΑΔΕ. Εκεί υπήρχαν τρεις εταιρείες, άγνωστες στην εντολέα μου, με τον ίδιο εκπρόσωπο, τον ίδιο αχυράνθρωπο», συνέχισε η δικηγόρος.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικηγόρο, κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στον e-ΕΦΚΑ. Η κ. Ξανθοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι η πλευρά της εργαζόμενης επιχείρησε δύο φορές να ενημερωθεί για την πορεία της καταγγελίας.
«Ενοχλήσαμε τον ΕΦΚΑ δύο φορές και μας είπαν ότι δεν ήταν ακόμη η σειρά μας και ότι εξετάζονταν παλαιότερες καταγγελίες», κατέληξε.
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