Πατούλης: Εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον αιφνίδιο θάνατο του Μαζωνάκη - Σε εξέλιξη έρευνα του ΙΣΑ, ελέγχουμε την άδεια του ιατρείου
ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης: Εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον αιφνίδιο θάνατο του Μαζωνάκη - Σε εξέλιξη έρευνα του ΙΣΑ, ελέγχουμε την άδεια του ιατρείου

Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές - Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ευθύνη θα προκύψουν από τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναφέρει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Πατούλης: Εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον αιφνίδιο θάνατο του Μαζωνάκη - Σε εξέλιξη έρευνα του ΙΣΑ, ελέγχουμε την άδεια του ιατρείου
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«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» δηλώνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης και υπενθυμίζει ότι «ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο».

Ο κ. Πατούλης σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Πατούλη 

Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, έδωσα άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε την άδεια λειτουργίας, τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί.

Χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη.

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Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τον λόγο έχουν πλέον τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές.


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