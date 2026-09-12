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Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη στο ύψος της Καισαριανής, κίνηση και στα δύο ρεύματα
Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη στο ύψος της Καισαριανής, κίνηση και στα δύο ρεύματα
Η δυσχέρεια καταγράφεται στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δυσχέρεια καταγράφεται στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, στην περιοχή της Καισαριανής, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ούτε αν υπάρχουν τραυματίες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δυσχέρεια καταγράφεται στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, στην περιοχή της Καισαριανής, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ούτε αν υπάρχουν τραυματίες.
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