Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη στο ύψος της Καισαριανής, κίνηση και στα δύο ρεύματα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κίνηση Καισαριανή

Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη στο ύψος της Καισαριανής, κίνηση και στα δύο ρεύματα

Η δυσχέρεια καταγράφεται στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως

Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη στο ύψος της Καισαριανής, κίνηση και στα δύο ρεύματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δυσχέρεια καταγράφεται στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, στην περιοχή της Καισαριανής, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ούτε αν υπάρχουν τραυματίες.

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