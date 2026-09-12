Τι αποκαλύπτουν καταθέσεις και φωτογραφίες ντοκουμέντα για τις συνθήκες θανάτου του Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις και τα κρίσιμα λεπτά μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ

❗️Νεότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση. ◾️Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποίησε στις 16:21 το ΕΚΑΒ λέγοντας πως έχει περιστατικό με άνδρα 55 ετών πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, στον οποίο κάνει ΚΑΡΠΑ. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

❗️Νέα ντοκουμέντα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος, αποδεικνύουν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου είχε αποχωρήσει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι την ώρα που πάθαινε ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. ◾️Ο Γιώργος Μαζωνάκης σύμφωνα με την μαρτυρία του ταξιτζή που τον μετέφερε, έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 και όχι στις 16:00 όπως ισχυρίστηκε η Ιωάννα Γάκα. Την μαρτυρία του οδηγού ταξί επιβεβαιώνει και γραμματέας του ιατρείου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece



Υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή που δεν λειτουργούσε

Κανείς δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο

Τα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι Θεοδωρόπουλου

Ο ίδιος ο κ. Θεοδωρόπουλος





ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς έλειπε από το ιατρείο του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό από την σύζυγό του, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου και έσπευσε. Μάλιστα έκανε και ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη ενώ του χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης.

Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, στο διάστημα που μεσολάβησε προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν!

αφορά το χρονικό διάστημα που ο Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα. Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι ακόμη δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος.

Η εκδοχή αυτή, όμως, αντιπαραβάλλεται στη δικογραφία με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 λεπτά. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως μία από τις βασικές αντιφάσεις της υπόθεσης.



Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε επίσης ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μετέβη μαζί της στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», όπου επρόκειτο να γίνει η προγραμματισμένη θεραπεία.

Η ίδια η Γάκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα. Υποστήριξε ότι, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.



Τι κατέθεσαν για την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη όταν έφτασε στο ιατρείο

Συγκλονιστικές είναι οι καταθέσεις από το προσωπικό του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη τη μοιραία ανακοπή ο

την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης της τηλεφώνησε την προηγουμένη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα προκειμένου τη συμβουλευτεί ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Έκλεισαν ραντεβού και λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00 το βράδυ της Τρίτης την επισκέφθηκε στο ιατρείο της.

Περιγράφει η ίδια τι συζήτησαν:

«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος, ότι του έλεγα τα πιστοποιούσε». Η ιατρός που διώκεται μαζί με τον σύζυγό της για κακούργημα, τον ρώτησε κάτι σχετικό με την κατάστασή του και εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Δεν φαντάζεσαι». Επίσης, της ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών.

«Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από την δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Σύμφωνα πάντα με την κα Γάκα όρισαν ραντεβού για την επομένη στις 15:00 ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε και έφτασε μία ώρα αργότερα. Ισχυρισμός που διαψεύδεται από τις μαρτυρίες του ταξιτζή που τον μετέφερε αλλά και οπτικό υλικό. Η ίδια υποστηρίζει ότι εκείνη την ώρα ήταν παρών και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος μία νοσοκόμα και η γραμματέας.

Εκείνη, πάντα κατά την περιγραφή της, ξεκίνησε την προετοιμασία και παρατηρεί ότι ο Μαζωνάκης «ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος καθώς είχε ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, του έβαλε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση και αφού όλα ήταν φυσιολογικά».

Όπως κατέθεσε μία από τις νοσηλεύτριες για την εικόνα Μαζωνάκη «μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».

Η γραμματέας του ιατρείου στην ίδια γραμμή με την κα Γάκα ισχυρίστηκε ότι το ραντεβού με τον Γ. Μαζωνάκη ήταν για τις 13:00-13:30 αλλά προσήλθε στις 15:30 περίπου και 45' αργότερα - και αφού ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μπαινόβγαινε στο γραφείο όπου είχε υποστεί την ανακοπή ο τραγουδιστής της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Υποστήριξε δε ότι «Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν».

Περίπου τα ίδια περιέγραψε και η άλλη νοσηλεύτρια: «Το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο όπως αντιλήφθηκα» κατέθεσε. Ως χρόνο προσέλευσης του Μαζωνάκη είπε ότι ήταν περίπου στις 15:00, παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο χώρο και στη συνέχεια συνοδείας της Ιω. Γάκα πήγαν στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS» όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία του όπως είχε προγραμματιστεί.



Το πόρισμα της ειδικής επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου



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