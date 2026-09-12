Τι αποκαλύπτουν καταθέσεις και φωτογραφίες ντοκουμέντα για τις συνθήκες θανάτου του Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις και τα κρίσιμα λεπτά μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ
Όταν οι γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος κάλεσαν το ΕΚΑΒ ήταν όπως φαίνεται ήδη αργά - Στην κλινική υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή που όμως δεν λειτουργούσε - Κανείς από τους γιατρούς δεν συνόδευσε τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο
Από τις καταθέσεις προκύπτουν μοιραία λάθη, ψέματα και τραγικές ολιγωρίες.
Ειδικά η κατάθεση μίας διασώστριας του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο αποκαλύπτει ότι όταν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αποφάσισαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη χωρίς αναπνοή και σφυγμό.
@protothema.gr
❗️Νέα ντοκουμέντα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος, αποδεικνύουν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου είχε αποχωρήσει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι την ώρα που πάθαινε ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. ◾️Ο Γιώργος Μαζωνάκης σύμφωνα με την μαρτυρία του ταξιτζή που τον μετέφερε, έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 και όχι στις 16:00 όπως ισχυρίστηκε η Ιωάννα Γάκα. Την μαρτυρία του οδηγού ταξί επιβεβαιώνει και γραμματέας του ιατρείου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Πιο συγκεκριμένα, η διασώστρια ανέφερε πως όταν έλαβαν σήμα να μεταβούν στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου ήταν 16.23. Το σήμα έκανε λόγο για έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 55 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, χωρίς να αναφέρεται το όνομα του ασθενή.
Τρία λεπτά μετά, στις 16.26, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αφίχθη στο σημείο και, κατά την είσοδό τους στο δωμάτιο που βρισκόταν ο τραγουδιστής, είδαν τον γιατρό να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον τραγουδιστή ενώ αυτός βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι.
Ο τραγουδιστής βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι
Όπως διαπίστωσαν ο καλλιτέχνης ούτε ανέπνεε, ούτε είχε σφυγμό, ενώ παρουσίαζε μυδρίαση. Οι διασώστες συνέχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ ενώ τοποθέτησαν και απινιδωτή ο οποίος «έδειξε» ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος.
Τότε ήταν που ο γιατρός τους ενημέρωσε ότι, πριν την άφιξη τους, πραγματοποίησε επί 10 λεπτά ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και ότι του είχε χορηγήσει ένα μιλιγκράμ αδρεναλίνη, χωρίς να διευκρινιστεί αν η χορήγηση έγινε πριν ή κατά τη διάρκεια της ανακοπής.
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❗️Νεότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση. ◾️Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποίησε στις 16:21 το ΕΚΑΒ λέγοντας πως έχει περιστατικό με άνδρα 55 ετών πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, στον οποίο κάνει ΚΑΡΠΑ. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στη συνέχεια, ενώπιον τους, χορήγησε στον καλλιτέχνη ακόμη μία δόση αδρεναλίνης όμως εκείνος συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία στην καρδιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο γιατρός είπε στα μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ πως στο ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο όμως δεν λειτουργούσε.
Υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή που δεν λειτουργούσε
Στις 16.40 ξεκίνησε η μεταφορά του Μαζωνάκη στο νοσοκομείο και στις 16.45 αφίχθησαν στο Ελπίς.
Όπως κατέθεσε μία γιατρός του νοσοκομείου, ο καλλιτέχνης διακομίσθηκε στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών χωρίς αναπνοή και χωρίς παλμούς, προσθέτοντας ότι, κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο, έφερε φλεβοκαθετήρα στο δεξί αντιβράχιο.
Τα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι Θεοδωρόπουλου: Δεν ήταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή ο Μαζωνάκης
Κανείς δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείοΠαράλληλα περιέγραψε πως ουδείς εκ των ιατρών του ιδιωτικού ιατρείου τον συνόδευσε ώστε να συνδράμει για την κατάσταση της υγείας του, τους ιατρούς του νοσοκομείου.
Τα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι ΘεοδωρόπουλουΤην ίδια ώρα νέα ντοκουμέντα για την υπόθεση έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος, αποδεικνύουν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου είχε αποχωρήσει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι την ώρα που πάθαινε ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης σύμφωνα με την μαρτυρία του ταξιτζή που τον μετέφερε, έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 και όχι στις 16:00 όπως ισχυρίστηκε η Ιωάννα Γάκα. Την μαρτυρία του οδηγού ταξί επιβεβαιώνει και γραμματέας του ιατρείου.
Ο ίδιος ο κ. Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς έλειπε από το ιατρείο του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό από την σύζυγό του, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου και έσπευσε. Μάλιστα έκανε και ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη ενώ του χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης.
Ωστόσο, από τις κάμερες προκύπτει ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος, γιατρός παθολόγος και ιδιοκτήτης της Stem Cell , μπήκε στο εστιατόριο στις 13:59 και αποχώρησε στις 14:43.
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Οι χρόνοι έχουν σημασία. Ο δικηγόρος του εκλιπόντα τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης που μίλησε στον ΑΝΤ1επικαλούμενος τη δικογραφία υποστήριξε ότι διαψεύδεται ο ισχυρισμός της Ιωάννας Γάκα ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. «Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. Πράγμα που σημαίνει πως 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς», είπε ο κ. Λυκούδης.
Εξ ου και ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Όπως αποκάλυψε το protothema.gr οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, στο διάστημα που μεσολάβησε προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν!
Σε αυτά έρχονται να προστεθούν και οι αντιφάσεις στις οποίες έχουν περιπέσει οι δύο κατηγορούμενοι για κακούργημα γιατροί.
Μία από αυτές τις κρίσιμες αντιφάσεις αφορά το χρονικό διάστημα που ο Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα. Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι ακόμη δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος.
Η εκδοχή αυτή, όμως, αντιπαραβάλλεται στη δικογραφία με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 λεπτά. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως μία από τις βασικές αντιφάσεις της υπόθεσης.
Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε επίσης ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μετέβη μαζί της στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», όπου επρόκειτο να γίνει η προγραμματισμένη θεραπεία.
Η ίδια η Γάκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα. Υποστήριξε ότι, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.
Τι κατέθεσαν για την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη όταν έφτασε στο ιατρείοΣυγκλονιστικές είναι οι καταθέσεις από το προσωπικό του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη τη μοιραία ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή.
Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης της τηλεφώνησε την προηγουμένη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα προκειμένου τη συμβουλευτεί ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Έκλεισαν ραντεβού και λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00 το βράδυ της Τρίτης την επισκέφθηκε στο ιατρείο της.
Περιγράφει η ίδια τι συζήτησαν:
«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος, ότι του έλεγα τα πιστοποιούσε». Η ιατρός που διώκεται μαζί με τον σύζυγό της για κακούργημα, τον ρώτησε κάτι σχετικό με την κατάστασή του και εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Δεν φαντάζεσαι». Επίσης, της ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών.
«Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από την δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».
Σύμφωνα πάντα με την κα Γάκα όρισαν ραντεβού για την επομένη στις 15:00 ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε και έφτασε μία ώρα αργότερα. Ισχυρισμός που διαψεύδεται από τις μαρτυρίες του ταξιτζή που τον μετέφερε αλλά και οπτικό υλικό. Η ίδια υποστηρίζει ότι εκείνη την ώρα ήταν παρών και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος μία νοσοκόμα και η γραμματέας.
Εκείνη, πάντα κατά την περιγραφή της, ξεκίνησε την προετοιμασία και παρατηρεί ότι ο Μαζωνάκης «ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος καθώς είχε ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, του έβαλε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση και αφού όλα ήταν φυσιολογικά».
Όπως κατέθεσε μία από τις νοσηλεύτριες για την εικόνα Μαζωνάκη «μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».
Η γραμματέας του ιατρείου στην ίδια γραμμή με την κα Γάκα ισχυρίστηκε ότι το ραντεβού με τον Γ. Μαζωνάκη ήταν για τις 13:00-13:30 αλλά προσήλθε στις 15:30 περίπου και 45' αργότερα - και αφού ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μπαινόβγαινε στο γραφείο όπου είχε υποστεί την ανακοπή ο τραγουδιστής της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Υποστήριξε δε ότι «Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν».
Περίπου τα ίδια περιέγραψε και η άλλη νοσηλεύτρια: «Το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο όπως αντιλήφθηκα» κατέθεσε. Ως χρόνο προσέλευσης του Μαζωνάκη είπε ότι ήταν περίπου στις 15:00, παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο χώρο και στη συνέχεια συνοδείας της Ιω. Γάκα πήγαν στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS» όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία του όπως είχε προγραμματιστεί.
Καταλυτικό ρόλο στη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών που αποδίδονται στους κατηγορουμένους έπαιξε και πόρισμα στο οποίο κατέληξε ειδική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Το πόρισμα της ειδικής επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου
Η τριμελής επιτροπή προσήλθε στο ιατρείο της Καρνεάδου και εξέτασε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που, κατά δήλωση της γιατρού Ιωάννας Γάκα, το ένα τοποθετήθηκε το 2021 και το δεύτερο το 2026. Στους χώρους υπήρχαν μηχανήματα monitoring ζωτικών σημείων και σκευάσματα φυσιολογικού ορού.
Η γιατρός δήλωσε στην επιτροπή ότι ήταν η θεράπουσα ιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη, προσθέτοντας πως ο καλλιτέχνης τοποθετήθηκε για θεραπεία στο καινούργιο μηχάνημα. Από τον έλεγχο που έγινε στο ιστορικό του μηχανήματος διαπιστώθηκε πως το απόγευμα της Τετάρτης είχε λειτουργήσει για 42 λεπτά.
Κατόπιν ζητήθηκε από την ιατρό να κάνει επίδειξη της λειτουργίας και να καταγράψει τα σχετικά ευρήματα. Όμως, κατά τη διάρκεια της επιδείξεως, το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας, παρόλο που έγιναν όλα τα βήματα. Το εύρημα αυτό δημιουργεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σοβαρά ερωτήματα ως προς το εάν η διαδικασία είχε πράγματι ξεκινήσει και είχε διαρκέσει 42 λεπτά – κάτι που αν αποδειχθή καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της γιατρού ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
Ακόμα ένα στοιχείο που προκαλεί αίσθηση και αναμένεται να απασχολήσει τις Αρχές είναι ότι, όπως προέκυψε από την έρευνα των στελεχών της Ασφάλειας Αθηνών και της επιτροπής, στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση, ούτε καρδιογράφημα ασθενών, παρόλο που διενεργούνταν επεμβατικές πράξεις, δηλαδή θεραπείες πλασμαφαίρεσης, κατά παράβαση του νόμου.
Δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία, η επιτροπή του ΙΣΑ διαπίστωσε ότι τα ιατρεία των Θεοδωρόπουλου και Γάκα παρείχαν υπηρεσίες υγείας κατά παράβαση του νόμου που ορίζει ότι απαγορεύεται σε φορείς ΠΦΥ να παρέχουν υπηρεσίες υγείας που παρέχονται αποκλειστικά με βάση τους κανόνες της ιατρικής – οδοντιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, όπως η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.
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