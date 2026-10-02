Tinder: Λανσάρει τα Group Hangouts – Ραντεβού με παρέα για λιγότερη «πίεση»

Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ομάδες έως 15 ατόμων και να γνωρίζουν άλλες παρέες με κοινά ενδιαφέροντα – Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια του Tinder να προσελκύσει τους νεότερους χρήστες