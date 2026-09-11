Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις αντιφάσεις από Θεοδωρόπουλο και Γάκα - Η ώρα άφιξης, τα 42 λεπτά στη θεραπεία και ο χαλασμένος απινιδωτής
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις αντιφάσεις από Θεοδωρόπουλο και Γάκα - Η ώρα άφιξης, τα 42 λεπτά στη θεραπεία και ο χαλασμένος απινιδωτής
Η ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τέσσερα κρίσιμα σημεία όπου οι αρχικές καταθέσεις των δύο γιατρών συγκρούονται με μαρτυρίες, άδειες λειτουργίας και άλλα στοιχεία της έρευνας - Τι κατέθεσαν οι εργαζόμενες στο ιατρείο
Σειρά από κρίσιμες αντιφάσεις στις καταθέσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη καταγράφει η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. στο διαβιβαστικό, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τόσο την ώρα άφιξής του όσο και το πόσο παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
Οι αστυνομικοί φαίνεται να απομονώνουν τέσσερα σημεία που, κατά την προανακριτική αξιολόγηση, δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Παράλληλα επισημαίνουν δύο ακόμη δεδομένα: ότι ο χώρος καθαρίστηκε αμέσως μετά το συμβάν και ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο προκειμένου να ενημερώσουν τους εκεί γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.
Η ΕΛ.ΑΣ., όμως, αντιπαραβάλλει τη συγκεκριμένη εκδοχή με τις καταθέσεις τριών εργαζομένων του ιατρείου, της Γ., της Μ. Και της Κ. οι οποίες έδωσαν διαφορετικές ώρες για την άφιξη του τραγουδιστή. Η ασυμφωνία αυτή καταγράφεται ρητά ως το πρώτο από τα τέσσερα «κρίσιμα σημεία» της προανάκρισης.
Ειδικότερα, από τις καταθέσεις προκύπτουν ώρες που κινούνται από περίπου τις 14:00-14:30 έως τις 15:30, ενώ νοσηλεύτρια τοποθετεί την άφιξή του περίπου στις 15:00. Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Καρνεάδου 11 στις 13:55.
Παράλληλα, από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού η Αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν από τις 13:59 έως τις 14:43 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, στοιχείο που επίσης εντάχθηκε στη χρονική ανασύνθεση της ημέρας.
Η εκδοχή αυτή, όμως, αντιπαραβάλλεται στη δικογραφία με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 λεπτά. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως μία από τις βασικές αντιφάσεις της υπόθεσης.
Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε επίσης ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μετέβη μαζί της στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», όπου επρόκειτο να γίνει η προγραμματισμένη θεραπεία.
Η διαφορά είναι τόσο σημαντική ώστε οι αστυνομικοί την καταγράφουν αυτοτελώς ως τη δεύτερη βασική αντίφαση της υπόθεσης. Η ίδια η Γάκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα. Υποστήριξε ότι, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.
Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ρητά ότι οι δηλώσεις αυτές εξετάζονται «σε αντίθεση με τις άδειες των ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους».
Οι αστυνομικοί φαίνεται να απομονώνουν τέσσερα σημεία που, κατά την προανακριτική αξιολόγηση, δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Παράλληλα επισημαίνουν δύο ακόμη δεδομένα: ότι ο χώρος καθαρίστηκε αμέσως μετά το συμβάν και ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο προκειμένου να ενημερώσουν τους εκεί γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.
Πρώτη αντίφαση: Η ώρα που έφτασε ο ΜαζωνάκηςΗ πρώτη αντίφαση αφορά την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 16:00.
Η ΕΛ.ΑΣ., όμως, αντιπαραβάλλει τη συγκεκριμένη εκδοχή με τις καταθέσεις τριών εργαζομένων του ιατρείου, της Γ., της Μ. Και της Κ. οι οποίες έδωσαν διαφορετικές ώρες για την άφιξη του τραγουδιστή. Η ασυμφωνία αυτή καταγράφεται ρητά ως το πρώτο από τα τέσσερα «κρίσιμα σημεία» της προανάκρισης.
Ειδικότερα, από τις καταθέσεις προκύπτουν ώρες που κινούνται από περίπου τις 14:00-14:30 έως τις 15:30, ενώ νοσηλεύτρια τοποθετεί την άφιξή του περίπου στις 15:00. Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Καρνεάδου 11 στις 13:55.
Παράλληλα, από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού η Αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν από τις 13:59 έως τις 14:43 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, στοιχείο που επίσης εντάχθηκε στη χρονική ανασύνθεση της ημέρας.
Δεύτερη αντίφαση: «Πολύ λίγο» στη θεραπεία ή τουλάχιστον 45 λεπτά;Η δεύτερη και ιδιαίτερα κρίσιμη αντίφαση αφορά το χρονικό διάστημα που ο Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα. Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι ακόμη δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος.
Η εκδοχή αυτή, όμως, αντιπαραβάλλεται στη δικογραφία με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 λεπτά. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως μία από τις βασικές αντιφάσεις της υπόθεσης.
Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε επίσης ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μετέβη μαζί της στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», όπου επρόκειτο να γίνει η προγραμματισμένη θεραπεία.
Η διαφορά είναι τόσο σημαντική ώστε οι αστυνομικοί την καταγράφουν αυτοτελώς ως τη δεύτερη βασική αντίφαση της υπόθεσης. Η ίδια η Γάκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα. Υποστήριξε ότι, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.
Τρίτη αντίφαση: Τι δήλωσαν για τις ειδικότητές τους και τι έδειξαν οι άδειεςΤο τρίτο σημείο είναι εκείνο που συνδέει άμεσα τις ειδικότητες των γιατρών με τις βεβαιώσεις λειτουργίας των δύο ιατρείων. Στην αρχική της εξέταση, η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι είναι γιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ειδικότητα παθολόγου.
Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ρητά ότι οι δηλώσεις αυτές εξετάζονται «σε αντίθεση με τις άδειες των ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους».
Η Ιωάννα Γάκα προσκόμισε τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2336 της 4ης Ιουλίου 2013 βεβαίωση λειτουργίας συστεγαζόμενου ιδιωτικού ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η συγκεκριμένη βεβαίωση, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, της χορηγεί άδεια λειτουργίας «ιατρείου άνευ ειδικότητας» στην οδό Καρνεάδου 11, στον πρώτο όροφο.
Στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνεται και η βεβαίωση που αφορά τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στον οποίο χορηγείται άδεια λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου στην ίδια διεύθυνση, το οποίο συστεγάζεται με το ιδιωτικό ιατρείο της Ιωάννας Γάκα.
Ακριβώς αυτή η αντιπαραβολή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους αστυνομικούς: από τη μία όσα δήλωσαν οι γιατροί για τις ειδικότητές τους και από την άλλη τι ακριβώς επέτρεπαν οι βεβαιώσεις λειτουργίας και ποιες ιατρικές υπηρεσίες φαίνεται ότι παρέχονταν στην πράξη μέσα στους συγκεκριμένους χώρους.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα κατέγραψε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, στο ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο δεν λειτουργούσε. Η ΕΛ.ΑΣ. το περιλαμβάνει ως τέταρτη αυτοτελή αντίφαση στην αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού.
Άλλη εργαζόμενη είπε ότι «το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο», ενώ νοσηλεύτρια ανέφερε ότι της φάνηκε «κάπως στον κόσμο του» και ότι η κατάστασή του ήταν χειρότερη από προηγούμενες φορές που τον είχε δει.
Η γραμματέας Μ. κατέθεσε ακόμη ότι ο Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το ιατρείο και την προηγούμενη ημέρα, 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:00, και ότι και τότε τον είχε παρατηρήσει «λίγο αποπροσανατολισμένο», αν και λιγότερο από την επόμενη ημέρα.
Κατά τη γιατρό, όταν πήγε στο ιατρείο εκείνο το βράδυ και εξετάστηκε, της ανέφερε χρήση ουσιών και λήψη διουρητικών χαπιών, ενώ η ίδια περιέγραψε περίεργο βήχα, υπερδιέγερση και δυσκολία να παραμείνει όρθιος για πολλή ώρα.
Όπως κατέθεσε, του πρότεινε τη διαδικασία μέσω του μηχανήματος «INUS PHERESIS», την οποία χαρακτήρισε ως καθαρισμό του αίματος και υποστήριξε ότι «δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις». Δήλωσε ακόμη ότι η διαδικασία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες και ότι δεν ζήτησε έγγραφη συγκατάθεση, θεωρώντας ότι η παρουσία του για τη θεραπεία συνιστούσε συναίνεση.
Μία νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι η καθαριότητα του συγκεκριμένου χώρου έγινε από την ίδια και δύο ακόμη εργαζόμενες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η γραμματέας Μ. ανέφερε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας υπήρχε πάγια πρακτική διαγραφής από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο iCloud όλων των ραντεβού που είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στην ημέρα.
Το στοιχείο περιλαμβάνεται στα κρίσιμα συμπεράσματα της προανακριτικής έρευνας μαζί με τις αντιφάσεις στις ώρες, τη διάρκεια παραμονής στον χώρο της θεραπείας και τον απινιδωτή.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δύο καταγραφικά, καπνοθήκη, τρεις συσκευασίες με ουσία που εκτιμήθηκε ότι πιθανόν ήταν κάνναβη, ένα μπουκάλι νερού με άγνωστο καφέ υγρό, ένα άδειο μπουκάλι με κατάλοιπα άγνωστης ουσίας και ημερολόγιο με ιδιόχειρες σημειώσεις.
Στην κατοικία εντοπίστηκε επίσης κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ανοιχτεί από κλειδαρά. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι, όταν διαπιστωθεί το περιεχόμενό του, θα υποβληθεί συμπληρωματική έκθεση.
Οι ουσίες που κατασχέθηκαν επρόκειτο να αποσταλούν στη Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξετάζονταν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου κατέθεσε ότι η πλασμαφαίρεση ενδείκνυται να γίνεται αυστηρά και μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς θεωρείται διαδικασία υψηλού κινδύνου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Πρόσθεσε ότι οι καταστάσεις αυτές χρειάζονται άμεση ιατρική αντιμετώπιση και εξοπλισμό που, κατά την κατάθεσή της, δεν προβλέπεται να υπάρχει σε ιδιωτικά ιατρεία.
Πάντως, η διευθύντρια αιματολογικής κλινικής του «Ευαγγελισμού» Σωσάννα Δελημπάση χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση «απλή διαδικασία» σε ασθενείς που πάσχουν από κάποιο νόσημα και ανέφερε ότι μπορεί να την πραγματοποιήσει γιατρός που έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση στη χρήση πιστοποιημένων μηχανημάτων.
Στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνεται και η βεβαίωση που αφορά τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στον οποίο χορηγείται άδεια λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου στην ίδια διεύθυνση, το οποίο συστεγάζεται με το ιδιωτικό ιατρείο της Ιωάννας Γάκα.
Ακριβώς αυτή η αντιπαραβολή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους αστυνομικούς: από τη μία όσα δήλωσαν οι γιατροί για τις ειδικότητές τους και από την άλλη τι ακριβώς επέτρεπαν οι βεβαιώσεις λειτουργίας και ποιες ιατρικές υπηρεσίες φαίνεται ότι παρέχονταν στην πράξη μέσα στους συγκεκριμένους χώρους.
Τέταρτη αντίφαση: Η απινίδωση και το μηχάνημα που δεν λειτουργούσεΗ τέταρτη αντίφαση αφορά όσα έγιναν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησε απινίδωση χωρίς ο τραγουδιστής να ανταποκριθεί.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα κατέγραψε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, στο ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο δεν λειτουργούσε. Η ΕΛ.ΑΣ. το περιλαμβάνει ως τέταρτη αυτοτελή αντίφαση στην αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού.
«Ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος»Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περιγραφές εργαζομένων για την κατάσταση του τραγουδιστή όταν έφτασε στο ιατρείο. Η μία γραμματέας κατέθεσε ότι της έδωσε την εντύπωση πως ήταν «λίγο αποπροσανατολισμένος», σημειώνοντας πάντως ότι μιλούσε κανονικά, είχε ενέργεια και ήταν χαμογελαστός.
Άλλη εργαζόμενη είπε ότι «το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο», ενώ νοσηλεύτρια ανέφερε ότι της φάνηκε «κάπως στον κόσμο του» και ότι η κατάστασή του ήταν χειρότερη από προηγούμενες φορές που τον είχε δει.
Η γραμματέας Μ. κατέθεσε ακόμη ότι ο Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το ιατρείο και την προηγούμενη ημέρα, 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:00, και ότι και τότε τον είχε παρατηρήσει «λίγο αποπροσανατολισμένο», αν και λιγότερο από την επόμενη ημέρα.
Τι είπε η γιατρός για την προηγούμενη επίσκεψηΣτη δική της κατάθεση, η Ιωάννα Γάκα ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί της στις 8 Σεπτεμβρίου ζητώντας βοήθεια επειδή, όπως της είπε, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Κατά τη γιατρό, όταν πήγε στο ιατρείο εκείνο το βράδυ και εξετάστηκε, της ανέφερε χρήση ουσιών και λήψη διουρητικών χαπιών, ενώ η ίδια περιέγραψε περίεργο βήχα, υπερδιέγερση και δυσκολία να παραμείνει όρθιος για πολλή ώρα.
Όπως κατέθεσε, του πρότεινε τη διαδικασία μέσω του μηχανήματος «INUS PHERESIS», την οποία χαρακτήρισε ως καθαρισμό του αίματος και υποστήριξε ότι «δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις». Δήλωσε ακόμη ότι η διαδικασία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες και ότι δεν ζήτησε έγγραφη συγκατάθεση, θεωρώντας ότι η παρουσία του για τη θεραπεία συνιστούσε συναίνεση.
Καθαρίστηκε ο χώρος αμέσως μετάΗ ΕΛΑΣ σημειώνει επίσης ως κρίσιμο το γεγονός ότι ο χώρος όπου είχε συμβεί το περιστατικό καθαρίστηκε από εργαζομένους του ιατρείου μετά το συμβάν. Οι εργαζόμενες που εξετάστηκαν ανέφεραν στις συμπληρωματικές καταθέσεις τους ότι η καθαριότητα μετά από κάθε θεραπεία αποτελούσε τυπική διαδικασία για λόγους υγιεινής.
Μία νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι η καθαριότητα του συγκεκριμένου χώρου έγινε από την ίδια και δύο ακόμη εργαζόμενες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η γραμματέας Μ. ανέφερε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας υπήρχε πάγια πρακτική διαγραφής από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο iCloud όλων των ραντεβού που είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στην ημέρα.
Δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείοΗ ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ακόμη ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, προκειμένου να δώσουν στους γιατρούς που τον παρέλαβαν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του και για όσα είχαν προηγηθεί στο ιατρείο.
Το στοιχείο περιλαμβάνεται στα κρίσιμα συμπεράσματα της προανακριτικής έρευνας μαζί με τις αντιφάσεις στις ώρες, τη διάρκεια παραμονής στον χώρο της θεραπείας και τον απινιδωτή.
Τι βρέθηκε στο σπίτι του ΜαζωνάκηΣτο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δύο καταγραφικά, καπνοθήκη, τρεις συσκευασίες με ουσία που εκτιμήθηκε ότι πιθανόν ήταν κάνναβη, ένα μπουκάλι νερού με άγνωστο καφέ υγρό, ένα άδειο μπουκάλι με κατάλοιπα άγνωστης ουσίας και ημερολόγιο με ιδιόχειρες σημειώσεις.
Στην κατοικία εντοπίστηκε επίσης κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ανοιχτεί από κλειδαρά. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι, όταν διαπιστωθεί το περιεχόμενό του, θα υποβληθεί συμπληρωματική έκθεση.
Οι ουσίες που κατασχέθηκαν επρόκειτο να αποσταλούν στη Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξετάζονταν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δύο διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις για την πλασμαφαίρεσηΗ ΕΛΑΣ πάντως πήρε και δύο καταθέσεις γιατρών σχετικά με το πού και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση.
Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου κατέθεσε ότι η πλασμαφαίρεση ενδείκνυται να γίνεται αυστηρά και μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς θεωρείται διαδικασία υψηλού κινδύνου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Πρόσθεσε ότι οι καταστάσεις αυτές χρειάζονται άμεση ιατρική αντιμετώπιση και εξοπλισμό που, κατά την κατάθεσή της, δεν προβλέπεται να υπάρχει σε ιδιωτικά ιατρεία.
Πάντως, η διευθύντρια αιματολογικής κλινικής του «Ευαγγελισμού» Σωσάννα Δελημπάση χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση «απλή διαδικασία» σε ασθενείς που πάσχουν από κάποιο νόσημα και ανέφερε ότι μπορεί να την πραγματοποιήσει γιατρός που έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση στη χρήση πιστοποιημένων μηχανημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα