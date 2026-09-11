Ο Μαζωνάκης ήταν για μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, λέει ο δικηγόρος του

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης επισήμανε ότι από τη δικογραφία προκύπτει ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μία απόπειρα καθαρισμού του χώρου