«Είχα πάει για φαγητό» υποστηρίζει ο Θεοδωρόπουλος, «ήμουν σε πανικό» δικαιολογείται για τις αντιφάσεις η Γάκα: Τι λένε οι γιατροί για τον θάνατο του Μαζωνάκη
«Είχα πάει για φαγητό» υποστηρίζει ο Θεοδωρόπουλος, «ήμουν σε πανικό» δικαιολογείται για τις αντιφάσεις η Γάκα: Τι λένε οι γιατροί για τον θάνατο του Μαζωνάκη
Αιτήματα για άρση τηλεφωνικού απορρήτου και απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ από την οικογένεια του τραγουδιστή η οποία αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσει και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Τους δικούς τους ισχυρισμούς για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να αναπτύξουν ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, που αντιμετωπίζουν πλέον βαριά κακουργηματική κατηγορία.
Η γιατρός, από την πλευρά της, φέρεται να επιχειρεί να εξηγήσει τις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στους αρχικούς ισχυρισμούς της, αποδίδοντάς τες στην κατάσταση πανικού που, όπως υποστηρίζει, επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι υπήρξε οποιοσδήποτε δόλος στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό.
Ο σύζυγός της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου.
Οι αρχικές καταθέσεις του ζευγαριού είχαν δοθεί, όταν οι δύο γιατροί είχαν την ιδιότητα των μαρτύρων. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους, ωστόσο, η θέση τους στην υπόθεση άλλαξε και πλέον καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ως κατηγορούμενοι.
Η αποχώρηση των γιατρών από την Ευελπίδων:
Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί και το γεγονός ότι στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη επισυναφθεί η ιατροδικαστική έκθεση από τη σημερινή νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.
Την ίδια ώρα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να επιμένουν στον ισχυρισμό ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρώτο μηχάνημα είχε γνωστοποιηθεί το 2025 και ακολούθησε αυτοψία από τον ΙΣΑ, ενώ το δεύτερο είχε γνωστοποιηθεί το 2026. Μάλιστα, φέρεται να είχε προγραμματιστεί νέα αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στον αντίποδα, από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν ήδη υποβληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αιτήματα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ, καθώς και η προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή.
Η γιατρός, από την πλευρά της, φέρεται να επιχειρεί να εξηγήσει τις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στους αρχικούς ισχυρισμούς της, αποδίδοντάς τες στην κατάσταση πανικού που, όπως υποστηρίζει, επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι υπήρξε οποιοσδήποτε δόλος στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό.
Ο σύζυγός της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου.
Οι αρχικές καταθέσεις του ζευγαριού είχαν δοθεί, όταν οι δύο γιατροί είχαν την ιδιότητα των μαρτύρων. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους, ωστόσο, η θέση τους στην υπόθεση άλλαξε και πλέον καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ως κατηγορούμενοι.
Η αποχώρηση των γιατρών από την Ευελπίδων:
Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί και το γεγονός ότι στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη επισυναφθεί η ιατροδικαστική έκθεση από τη σημερινή νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.
Την ίδια ώρα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να επιμένουν στον ισχυρισμό ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρώτο μηχάνημα είχε γνωστοποιηθεί το 2025 και ακολούθησε αυτοψία από τον ΙΣΑ, ενώ το δεύτερο είχε γνωστοποιηθεί το 2026. Μάλιστα, φέρεται να είχε προγραμματιστεί νέα αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στον αντίποδα, από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν ήδη υποβληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αιτήματα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ, καθώς και η προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή.
Η οικογένεια αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να ζητήσει και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Κατά πληροφορίες, τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης συνδέουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξελίχθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, για την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί τη συγκεκριμένη κλινική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η διαδικασία φέρεται να είχε ήδη ξεκινήσει όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, ενώ το μηχάνημα φέρεται να βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 42 λεπτά.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει αναφέρει η γιατρός που ανέλαβε τη συγκεκριμένη εξέταση, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Το κρίσιμο ερώτημα που εξετάζεται είναι γιατί, εφόσον πράγματι η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη, δεν διακόπηκε η διαδικασία και δεν μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.
Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και το κατά πόσο το συγκεκριμένο ιατρείο είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Σύμφωνα με καταθέσεις ειδικών που έχουν περιληφθεί στην έρευνα, τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αναμένεται να προκύψουν από την ανάκριση, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τον ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και των ειδικών, αλλά και από τις ανακριτικές πράξεις που έχει ζητήσει η οικογένεια.
Νωρίτερα, σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία τους έχει προσδιοριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, και μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
Κατά πληροφορίες, τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης συνδέουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξελίχθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, για την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί τη συγκεκριμένη κλινική.
Για 42 λεπτά λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η διαδικασία φέρεται να είχε ήδη ξεκινήσει όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, ενώ το μηχάνημα φέρεται να βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 42 λεπτά.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει αναφέρει η γιατρός που ανέλαβε τη συγκεκριμένη εξέταση, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Το κρίσιμο ερώτημα που εξετάζεται είναι γιατί, εφόσον πράγματι η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη, δεν διακόπηκε η διαδικασία και δεν μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.
Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και το κατά πόσο το συγκεκριμένο ιατρείο είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Σύμφωνα με καταθέσεις ειδικών που έχουν περιληφθεί στην έρευνα, τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αναμένεται να προκύψουν από την ανάκριση, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τον ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και των ειδικών, αλλά και από τις ανακριτικές πράξεις που έχει ζητήσει η οικογένεια.
Νωρίτερα, σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
Απολογούνται τη Δευτέρα οι γιατροί
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία τους έχει προσδιοριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, και μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση.
Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής του τραγουδιστήΤην ίδια ώρα, απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
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