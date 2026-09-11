«Είχα πάει για φαγητό» υποστηρίζει ο Θεοδωρόπουλος, «ήμουν σε πανικό» δικαιολογείται για τις αντιφάσεις η Γάκα: Τι λένε οι γιατροί για τον θάνατο του Μαζωνάκη



Για 42 λεπτά λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης



Απολογούνται τη Δευτέρα οι γιατροί

Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής του τραγουδιστή

Την ίδια ώρα,

, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.

Όπως έγραψε νωρίτερα το

, η ιατροδικαστική εξέταση

ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.