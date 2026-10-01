Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα, αισθητός στην Αττική
Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα, αισθητός στην Αττική
Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα πέντε χιλιόμετρα
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θήβα, ενώ έγινε αισθητός και στην Αττική.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται τρία χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί (30/9) είχε σημειωθεί σεισμός 4 Ρίχτερ δύο χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται τρία χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί (30/9) είχε σημειωθεί σεισμός 4 Ρίχτερ δύο χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας.
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