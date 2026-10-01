«Βουτιά» 2,5% στο Χρηματιστήριο: Ρευστοποιήσεις μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί

Με το «αριστερό» ξεκίνησε ο Οκτώβριος - Στα χαμηλά ημέρας έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, κάτω από τις 2.670 μονάδες - Οι τράπεζες ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών - Πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ ο τζίρος