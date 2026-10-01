Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Καρέ καρέ η διάσωση τραυματία πεζοπόρου στην Τέλενδο από Super Puma, δείτε βίντεο
Καρέ καρέ η διάσωση τραυματία πεζοπόρου στην Τέλενδο από Super Puma, δείτε βίντεο
Το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας παρέλαβε τον τραυματία από δύσβατη περιοχή του νησιού και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Τη διάσωση ενός τραυματισμένου πεζοπόρου από την Τέλενδο πραγματοποίησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, με το βίντεο να καταγράφει τη στιγμή της επιχείρησης.
Στα πλάνα από την επιχείρηση φαίνεται το Super Puma να βρίσκεται πάνω από βραχώδη περιοχή, ενώ μέλος της ομάδας διάσωσης χρησιμοποιεί σύστημα ανύψωσης για να μεταφέρει τον τραυματία στο αεροσκάφος.
Μετά την παραλαβή του, το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Δείτε το βίντεο της επιχείρησης:
Στα πλάνα από την επιχείρηση φαίνεται το Super Puma να βρίσκεται πάνω από βραχώδη περιοχή, ενώ μέλος της ομάδας διάσωσης χρησιμοποιεί σύστημα ανύψωσης για να μεταφέρει τον τραυματία στο αεροσκάφος.
Μετά την παραλαβή του, το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Δείτε το βίντεο της επιχείρησης:
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