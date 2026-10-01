Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Πέντε συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα
Πέντε συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα
Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK», κάμερες ασφαλείας, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας
Πέντε άτομα συνελήφθησαν στην Αγία Βαρβάρα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, καθώς και έρευνα και διασταύρωση στοιχείων, από την οποία προέκυψε η εμπλοκή των πέντε συλληφθέντων στην κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK».
Από την έρευνα προέκυψε ότι τέσσερις από τους κατηγορούμενους κατείχαν από κοινού, μέσα σε οικία στην Αγία Βαρβάρα, ποσότητα κάνναβης με σκοπό, σύμφωνα με την αστυνομία, την περαιτέρω διακίνησή της. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες 30 Σεπτεμβρίου, συνελήφθη και πέμπτος κατηγορούμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών, την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από έναν εκ των άλλων κατηγορουμένων.
Σε έρευνα στην οικία κατασχέθηκαν 320 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK», 1.287 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, συσκευή καταγραφής εικόνας, δύο κάμερες ασφαλείας και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, καθώς και έρευνα και διασταύρωση στοιχείων, από την οποία προέκυψε η εμπλοκή των πέντε συλληφθέντων στην κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK».
Από την έρευνα προέκυψε ότι τέσσερις από τους κατηγορούμενους κατείχαν από κοινού, μέσα σε οικία στην Αγία Βαρβάρα, ποσότητα κάνναβης με σκοπό, σύμφωνα με την αστυνομία, την περαιτέρω διακίνησή της. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες 30 Σεπτεμβρίου, συνελήφθη και πέμπτος κατηγορούμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών, την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από έναν εκ των άλλων κατηγορουμένων.
Σε έρευνα στην οικία κατασχέθηκαν 320 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK», 1.287 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, συσκευή καταγραφής εικόνας, δύο κάμερες ασφαλείας και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.
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