Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του είχαν χαθεί με την έναρξη της κακοκαιρίας
Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του είχαν χαθεί με την έναρξη της κακοκαιρίας
Ο άνδρας είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του στις Καρίνες και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής
Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, για τον οποίο είχαν ξεκινήσει έρευνες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του.
Τα ίχνη του άνδρα είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης, χρονικό διάστημα κατά το οποίο άρχισαν να εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, χωρίς στη συνέχεια να επικοινωνήσει ή να δώσει κάποιο άλλο σημείο ζωής.
Η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης, με τις έρευνες που ακολούθησαν για τον εντοπισμό του να έχουν τελικά τραγική κατάληξη, καθώς ο άνδρας βρέθηκε νεκρός.
Τα ίχνη του άνδρα είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης, χρονικό διάστημα κατά το οποίο άρχισαν να εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, χωρίς στη συνέχεια να επικοινωνήσει ή να δώσει κάποιο άλλο σημείο ζωής.
Η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης, με τις έρευνες που ακολούθησαν για τον εντοπισμό του να έχουν τελικά τραγική κατάληξη, καθώς ο άνδρας βρέθηκε νεκρός.
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