Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Οδηγός ταξί έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό και έκανε live στο TikTok, δείτε βίντεο
Οδηγός ταξί έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό και έκανε live στο TikTok, δείτε βίντεο
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Στην ταυτοποίηση ενός 46χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να κινείται στην Αττική Οδό με ιλιγγιώδη ταχύτητα προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.
Το βίντεο ήταν live στο TikTok και εντοπίστηκε στο πλαίσιο ερευνών της ΕΛΑΣ για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στα social media.
Στο υλικό φαίνεται το ταξί να κινείται στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αναπτύσσοντας ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα.
Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι αρχικά 100 χλμ/ώρα και στη συνέχεια μειώνεται στα 70 χλμ/ώρα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Το βίντεο ήταν live στο TikTok και εντοπίστηκε στο πλαίσιο ερευνών της ΕΛΑΣ για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στα social media.
Στο υλικό φαίνεται το ταξί να κινείται στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αναπτύσσοντας ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι αρχικά 100 χλμ/ώρα και στη συνέχεια μειώνεται στα 70 χλμ/ώρα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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