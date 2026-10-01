Καθυστέρηση στον απόπλου πλοίου με 433 επιβάτες από τον Πόρο Κεφαλονιάς λόγω απώλειας άγκυρας, πλέει προς Κυλλήνη
ΕΛΛΑΔΑ
Κυλλήνη Πλοίο Απόπλους Άγκυρα Κεφαλονιά

Καθυστέρηση στον απόπλου πλοίου με 433 επιβάτες από τον Πόρο Κεφαλονιάς λόγω απώλειας άγκυρας, πλέει προς Κυλλήνη

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Κεφαλονιά» Ν.Π. 10280 μεταφέρει συνολικά 125 Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης, 18 φορτηγά, 7 λεωφορεία, 4 δίκυκλα και ένα ασθενοφόρο

Καθυστέρηση στον απόπλου πλοίου με 433 επιβάτες από τον Πόρο Κεφαλονιάς λόγω απώλειας άγκυρας, πλέει προς Κυλλήνη
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Καθυστέρηση στον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κεφαλονιά» Ν.Π. 10280 σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10) λόγω αδυναμίας άρσης και απώλειας άγκυρας.

Το πλοίο μεταφέρει συνολικά 433 επιβάτες  125 Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης, 18 φορτηγά, 7 λεωφορεία, 4 δίκυκλα και ένα ασθενοφόρο, ενώ εκτελεί το δρομολόγιο από τον Πόρο Κεφαλονιάς προς τη Κυλλήνη. 

Το πλοίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς το λιμάνι της Κυλλήνης.
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