Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Σε ισχύ από σήμερα οι νέες ώρες κοινής ησυχίας, μέχρι πότε θα διαρκέσει το χειμερινό ωράριο
Σε ισχύ από σήμερα οι νέες ώρες κοινής ησυχίας, μέχρι πότε θα διαρκέσει το χειμερινό ωράριο
Τι απαγορεύεται τις ώρες κοινής ησυχίας
Σε ισχύ από σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, με το συγκεκριμένο ωράριο να διατηρείται έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2027.
Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται:
-15:30 - 17:30 το απόγευμα
-22:00 - 07:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.
Κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο και μπορούν να διαταράξουν την ηρεμία των κατοίκων.
Οι διατάξεις αφορούν τους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών, αλλά και δρόμους, πλατείες και γενικότερα δημόσιους χώρους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις φορτοεκφορτώσεις, ενώ περιορισμοί ισχύουν και για τη χρήση σειρήνων και άλλων ηχητικών συστημάτων, όταν δεν συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης.
Υποχρέωση για τον περιορισμό του θορύβου έχουν και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, όπως και οι κάτοικοι στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται:
-15:30 - 17:30 το απόγευμα
-22:00 - 07:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.
Κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο και μπορούν να διαταράξουν την ηρεμία των κατοίκων.
Τι απαγορεύεται τις ώρες κοινής ησυχίαςΣτους περιορισμούς περιλαμβάνονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στους περιοίκους.
Οι διατάξεις αφορούν τους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών, αλλά και δρόμους, πλατείες και γενικότερα δημόσιους χώρους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις φορτοεκφορτώσεις, ενώ περιορισμοί ισχύουν και για τη χρήση σειρήνων και άλλων ηχητικών συστημάτων, όταν δεν συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης.
Υποχρέωση για τον περιορισμό του θορύβου έχουν και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, όπως και οι κάτοικοι στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
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