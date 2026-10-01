Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Τέσσερις συλλήψεις στο Ζεφύρι για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια
Τέσσερις συλλήψεις στο Ζεφύρι για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια
Τα τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή
Στην σύλληψη 4 ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Ζεφυρίου καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα και τρία φυσίγγια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Ζεφυρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 4 κατηγορούμενους να κινούνται πεζή και αφού τους κάλεσαν σε έλεγχο, δύο εξ αυτών τράπηκαν σε φυγή, πετώντας ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια, το οποίο και κατασχέθηκε.
Οι τέσσερις δράστες συνελήφθησαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Κατά την έρευνα των Αρχών, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, επιμελώς κρυμμένη στο εσώρουχό του.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Ζεφυρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 4 κατηγορούμενους να κινούνται πεζή και αφού τους κάλεσαν σε έλεγχο, δύο εξ αυτών τράπηκαν σε φυγή, πετώντας ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια, το οποίο και κατασχέθηκε.
Οι τέσσερις δράστες συνελήφθησαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Κατά την έρευνα των Αρχών, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, επιμελώς κρυμμένη στο εσώρουχό του.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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