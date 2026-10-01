Τέσσερις συλλήψεις στο Ζεφύρι για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια
ΕΛΛΑΔΑ
Ζεφύρι Συλλήψεις Αστυνομία Όπλα

Τέσσερις συλλήψεις στο Ζεφύρι για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια

Τα τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή

Τέσσερις συλλήψεις στο Ζεφύρι για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην σύλληψη 4 ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Ζεφυρίου καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα και τρία φυσίγγια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Ζεφυρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 4 κατηγορούμενους να κινούνται πεζή και αφού τους κάλεσαν σε έλεγχο, δύο εξ αυτών τράπηκαν σε φυγή, πετώντας ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια, το οποίο και κατασχέθηκε.

Τέσσερις συλλήψεις στο Ζεφύρι για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια


Οι τέσσερις δράστες συνελήφθησαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Κατά την έρευνα των Αρχών, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, επιμελώς κρυμμένη στο εσώρουχό του.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης