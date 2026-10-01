Επιχείρηση απομάκρυνσης των λύκων από την Πάρνηθα, το σχέδιο του ΥΠΕΝ με κάμερες και παγίδες
Επιχείρηση απομάκρυνσης των λύκων από την Πάρνηθα, το σχέδιο του ΥΠΕΝ με κάμερες και παγίδες
Πριν από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου είχαν καταγραφεί στην Πάρνηθα 57 έως 60 λύκοι
Στην απομάκρυνση εξοικειωμένου λύκου από την περιοχή της Πάρνηθας και ειδικότερα από τα σημεία κοντά στη Βαρυμπόμπη, το Κρυονέρι και το Ολυμπιακό Χωριό, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επικαλούμενο λόγους δημόσιας ασφάλειας.
Η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη [δειτε εδώ την απόφαση], προβλέπει την υλοποίηση άμεσων διαχειριστικών μέτρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου, το οποίο κινείται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με την απόφαση, στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν η αρμόδια Δασική Αρχή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», καθώς και έμπειροι κυνηγοί που θα υποδειχθούν από τις συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις.
Σε πρώτη φάση προβλέπεται η τοποθέτηση καμερών και ειδικών παγίδων, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο εξοικειωμένος λύκος. Μετά τη σύλληψή του, το ζώο θα αναισθητοποιηθεί από κτηνίατρο της «Καλλιστώ» και θα υποβληθεί σε κτηνιατρικές και γενετικές εξετάσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αιματολογικές εξετάσεις και συγκριτικός έλεγχος DNA, ώστε να προσδιοριστεί η γενετική του προέλευση.
Στη συνέχεια, προβλέπεται η προσωρινή φιλοξενία του στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου» στη Φλώρινα. Η αξιολόγηση της κατάστασης του ζώου και η απόφαση για τον περαιτέρω χειρισμό του θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από τη σύλληψή του.
Η απόφαση του ΥΠΕΝ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την παρουσία λύκων κοντά στον αστικό ιστό καθώς μέσα σε μία εβδομάδα καταγγέλθηκαν δύο επιθέσεις λύκου σε ανθρώπους, στο Ολυμπιακό Χωριό και στο Κρυονέρι.
Παράλληλα, η αρμόδια Δασική Αρχή θα συνεργαστεί με την Περιφέρεια Αττικής, τους δήμους, την Ελληνική Αστυνομία και τις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις για την ενημέρωση των πολιτών.
Στα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνονται η τακτική περισυλλογή απορριμμάτων που μπορεί να προσελκύουν άγρια ζώα, η ενημέρωση των πολιτών για τον περιορισμό της εναπόθεσης τροφής για αδέσποτα στην ύπαιθρο, οι εποχούμενες περιπολίες τις ώρες κατά τις οποίες έχει παρατηρηθεί παρουσία λύκων και, όπου απαιτείται, ο περιορισμός της πρόσβασης σε περιαστικά μονοπάτια και φυσικές διαδρομές.
Οι επίσημες καταγραφές του ΟΦΥΠΕΚΑ πραγματοποιούνται πριν και μετά την αντιπυρική περίοδο, με τα επόμενα επίσημα στοιχεία να αναμένονται μετά τις 31 Οκτωβρίου.
Πριν από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου είχαν καταγραφεί στην Πάρνηθα 57 έως 60 λύκοι, ενώ οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν σημαντική μείωση του αριθμού τους στην περιοχή.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο πληθυσμός του λύκου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Στους παράγοντες που συνδέονται με την αύξηση περιλαμβάνονται η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η παράλληλη αύξηση των πληθυσμών αγριόχοιρου και ζαρκαδιού. Ειδικά στην Πάρνηθα, σημαντική πηγή τροφής αποτελεί και ο κόκκινος ελάφι, ο πληθυσμός του οποίου στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
Η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη [δειτε εδώ την απόφαση], προβλέπει την υλοποίηση άμεσων διαχειριστικών μέτρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου, το οποίο κινείται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με την απόφαση, στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν η αρμόδια Δασική Αρχή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», καθώς και έμπειροι κυνηγοί που θα υποδειχθούν από τις συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις.
Σε πρώτη φάση προβλέπεται η τοποθέτηση καμερών και ειδικών παγίδων, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο εξοικειωμένος λύκος. Μετά τη σύλληψή του, το ζώο θα αναισθητοποιηθεί από κτηνίατρο της «Καλλιστώ» και θα υποβληθεί σε κτηνιατρικές και γενετικές εξετάσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αιματολογικές εξετάσεις και συγκριτικός έλεγχος DNA, ώστε να προσδιοριστεί η γενετική του προέλευση.
Στη συνέχεια, προβλέπεται η προσωρινή φιλοξενία του στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου» στη Φλώρινα. Η αξιολόγηση της κατάστασης του ζώου και η απόφαση για τον περαιτέρω χειρισμό του θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από τη σύλληψή του.
Η απόφαση του ΥΠΕΝ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την παρουσία λύκων κοντά στον αστικό ιστό καθώς μέσα σε μία εβδομάδα καταγγέλθηκαν δύο επιθέσεις λύκου σε ανθρώπους, στο Ολυμπιακό Χωριό και στο Κρυονέρι.
Δύο καταγγελίες για επιθέσεις σε μία εβδομάδα
Παράλληλα, η αρμόδια Δασική Αρχή θα συνεργαστεί με την Περιφέρεια Αττικής, τους δήμους, την Ελληνική Αστυνομία και τις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις για την ενημέρωση των πολιτών.
Στα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνονται η τακτική περισυλλογή απορριμμάτων που μπορεί να προσελκύουν άγρια ζώα, η ενημέρωση των πολιτών για τον περιορισμό της εναπόθεσης τροφής για αδέσποτα στην ύπαιθρο, οι εποχούμενες περιπολίες τις ώρες κατά τις οποίες έχει παρατηρηθεί παρουσία λύκων και, όπου απαιτείται, ο περιορισμός της πρόσβασης σε περιαστικά μονοπάτια και φυσικές διαδρομές.
Οι επίσημες καταγραφές του ΟΦΥΠΕΚΑ πραγματοποιούνται πριν και μετά την αντιπυρική περίοδο, με τα επόμενα επίσημα στοιχεία να αναμένονται μετά τις 31 Οκτωβρίου.
Τι συμβαίνει με τον πληθυσμό των λύκων στην Πάρνηθα
Πριν από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου είχαν καταγραφεί στην Πάρνηθα 57 έως 60 λύκοι, ενώ οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν σημαντική μείωση του αριθμού τους στην περιοχή.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο πληθυσμός του λύκου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Στους παράγοντες που συνδέονται με την αύξηση περιλαμβάνονται η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η παράλληλη αύξηση των πληθυσμών αγριόχοιρου και ζαρκαδιού. Ειδικά στην Πάρνηθα, σημαντική πηγή τροφής αποτελεί και ο κόκκινος ελάφι, ο πληθυσμός του οποίου στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
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