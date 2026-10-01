Συνελήφθη 45χρονος στη Νέα Φιλαδέλφεια για 8 διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Φιλαδέλφεια Σύλληψη Αστυνομία Κλοπές

Συνελήφθη 45χρονος στη Νέα Φιλαδέλφεια για 8 διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα

Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε 20.000 ευρώ

Συνελήφθη 45χρονος στη Νέα Φιλαδέλφεια για 8 διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην σύλληψη ενός 45χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια προχώρησαν οι αστυνομικοί καθώς φέρεται να διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Για την υπόθεση και την σύλληψη του συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 45χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ εξακολούθηση από σπίτια και καταστήματα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση του 45χρονου είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2026. Αρχικά φέρεται να κατόπτευε τους χώρους που είχε βάλει στο στόχαστρο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Στη συνέχεια, αφαιρούσε τα αντικείμενα και τα διέθετε άμεσα προς μεταπώληση σε κλεπταποδόχους, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο 45χρονος για την τέλεση των κλοπών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε 20.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης