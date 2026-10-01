Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που είχε πάει για κυνήγι μαζί με φίλο του
ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη Κυνήγι Νεκρός

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που είχε πάει για κυνήγι μαζί με φίλο του

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ορεινό σημείο μεταξύ Λουτρών και Αμαλής

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που είχε πάει για κυνήγι μαζί με φίλο του
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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10) στη Μυτιλήνη, καθώς ένας 45χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ορεινό σημείο μεταξύ Λουτρών και Αμαλής.

Όπως αναφέρει το stonisi.gr, ο άνδρας φέρεται να  είχε αναχωρήσει το πρωί για να πάει για κυνήγι με έναν φίλο του, ενώ μαζί του είχε τα σκυλιά του. 

Μόλις έφτασαν στο βουνό, οι δύο άνδρες χωρίστηκαν, ακολουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις. Κάποια στιγμή ο φίλος του 45χρονου προσπάθησε να τον εντοπίσει, ωστόσο δεν τα κατάφερε και ειδοποίησε την αδελφή του.  Εκείνη με τη σειρά της επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί του, όμως μάταια. 

Στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές και διοργανώθηκαν έρευνες για τον εντοπισμό του και λίγο αργότερα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα σκυλιά που τον συνέβαλαν στον εντοπισμό του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.
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