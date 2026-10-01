Εισαγγελική έρευνα μετά από καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας στο ΠΑΜΑΚ
ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Εισαγγελική έρευνα μετά από καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας στο ΠΑΜΑΚ

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, την ώρα που το πανεπιστήμιο ήταν σε λειτουργία, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός

Εισαγγελική έρευνα μετά από καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας στο ΠΑΜΑΚ
Στράτος Λούβαρης
Τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), όταν κατέρρευσε μεταλλική βέργα, μήκους περίπου δύο μέτρων, σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές, την ώρα που γίνονταν εργασίες στον 3ο όροφο του κτηρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν εκλεγμένα μέλη με την «Πανσπουδαστική ΚΣ» στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του ΠΑΜΑΚ, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, την ώρα που το πανεπιστήμιο ήταν σε λειτουργία, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Μετά την καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας, παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Αυτό που ερευνάται συγκεκριμένα είναι αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής.

Η έρευνα ανατέθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
Στράτος Λούβαρης

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