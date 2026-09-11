Με χειροπέδες στην Ευελπίδων οι γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος της κλινικής στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Μαζωνάκης
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Κλινική Κολωνάκι Γιατροί

Με χειροπέδες στην Ευελπίδων οι γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος της κλινικής στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Μαζωνάκης

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης

Με χειροπέδες στην Ευελπίδων οι γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος της κλινικής στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Μαζωνάκης
Φωτογραφίες: William Faithful
Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
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Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα το μεσημέρι (11/9) οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Οι δύο συλληφθέντες, φορώντας χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού.

Η έξοδος από το ΑΤ Κυψέλης:

Με χειροπέδες στην Ευελπίδων οι γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος της κλινικής στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Μαζωνάκης
Με χειροπέδες στην Ευελπίδων οι γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος της κλινικής στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Μαζωνάκης


Η άφιξή τους στην Ευελπίδων:

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Σημειώνεται πως τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού.

Η σύλληψη των δύο γιατρών ακολούθησε την πολύωρη έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, όπου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (10/9)  βρίσκονταν αστυνομικοί.

Οι Αρχές συγκέντρωσαν μεγάλο όγκο εγγράφων και ψηφιακών πειστηρίων, μεταξύ των οποίων υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και άλλα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, καθώς και αρχεία και σκευάσματα που βρέθηκαν στον χώρο.

Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής του τραγουδιστή

Την ίδια ώρα, απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.

Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
Φωτογραφίες: William Faithful
Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
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