Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Απάτη €40 εκατ. σε βάρος του Δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρου, 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο
Απάτη €40 εκατ. σε βάρος του Δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρου, 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο
Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους» - Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει βάλει στο κάδρο λογιστές και φοροτεχνικούς
Μια υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το συνολικό ύψος της να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Ειδικότερα, με εντολή του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής, επιτίμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του Δημοσίου και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», δημιουργώντας έναν μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο.
Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά, σύμφωνα με την έρευνα, στην περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί έφτασε περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 16 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί.
Η παρέμβαση της Αρχής, ωστόσο, φαίνεται πως μπλόκαρε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Ήδη πάντως με διάταξη δέσμευσης «πάγωσε» η είσπραξη επιπλέον ποσών, περιορίζοντας σημαντικά την περαιτέρω οικονομική ζημία του Δημοσίου. Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος πλέον καλείται να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες, ήτοι σε ποινική προκαταρκτική έρευνα για την απαγγελία ποινικών ευθυνών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», δημιουργώντας έναν μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο.
Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά, σύμφωνα με την έρευνα, στην περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί έφτασε περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 16 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί.
Η παρέμβαση της Αρχής, ωστόσο, φαίνεται πως μπλόκαρε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Στο κάδρο λογιστές και φοροτεχνικοίΤα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να δρούσαν με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο, συγκροτώντας, σύμφωνα με την Αρχή, εγκληματική οργάνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα, φέρεται να είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού. Τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών αφορούν σε ενδείξεις, μεταξύ άλλων, τέλεσης των αδικημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ήδη πάντως με διάταξη δέσμευσης «πάγωσε» η είσπραξη επιπλέον ποσών, περιορίζοντας σημαντικά την περαιτέρω οικονομική ζημία του Δημοσίου. Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος πλέον καλείται να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες, ήτοι σε ποινική προκαταρκτική έρευνα για την απαγγελία ποινικών ευθυνών.
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