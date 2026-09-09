Θάσος: Συνελήφθη 40χρονος για τις διαρρήξεις σε τρία εκδοτήρια ναυτιλιακών εταιρειών

Στη σύλληψη ενός 40χρονου υπηκόου Βουλγαρίας προχώρησαν οι Αρχές για τητριώνστη Χερσαία Ζώνη Λιμέναπου είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 17ης Αυγούστου.Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 40χρονος ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους δύο δράστες έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και εξέταση οπτικού υλικού που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.Ο άνδρας εντοπίστηκε ενώ οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θάσου και του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Καβάλας, με τη συνδρομή της Ομάδας Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου.Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαύρο και κόκκινο πατίνι, δύο φορητούς ασυρμάτους με κεραίες και ακουστικά, δύο κινητά τηλέφωνα, ακτοπλοϊκό εισιτήριο επιβάτη και οχήματος, το χρηματικό ποσό των 475 ευρώ, καθώς και είδη ρουχισμού και εξοπλισμού που εκτιμάται ότι συνδέονται με τις διαρρήξεις.Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διακεκριμένη κλοπή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται τόσο για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης όσο και για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στις διαρρήξεις.Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.