Κιλκίς: Συνελήφθη 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε τον λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Απατεώνες Κιλκίς Σέρρες

Κιλκίς: Συνελήφθη 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε τον λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα

Μαζί με συνεργούς του είχαν αποσπάσει 7.000 ευρώ από 76χρονη στις Σέρρες πριν από λίγες μέρες

Κιλκίς: Συνελήφθη 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε τον λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε απατεώνας που επιχείρησε να εξαπατήσει 63χρονο προσποιούμενος τον λογιστή στο Κιλκίς.

Πρόκειται για 26χρονο Ρομά ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα μόλις πήγε να παραλάβει την λεία του.

Ολα ξεκίνησαν όταν συνεργός του τηλεφώνησε στο υποψήφιο θύμα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι για να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Ο 63χρονος αντιλήφθηκε την απάτη και έτσι ειδοποίησε τις Αρχές. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο 26χρονος, ο οποίος θα παραλάμβανε το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν μια 76χρονη γυναίκα σε περιοχή των Σερρών και της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Back to School: Η σχολική τσάντα της νέας εποχής είναι εδώ!

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης