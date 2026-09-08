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Κιλκίς: Συνελήφθη 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε τον λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα
Κιλκίς: Συνελήφθη 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε τον λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα
Μαζί με συνεργούς του είχαν αποσπάσει 7.000 ευρώ από 76χρονη στις Σέρρες πριν από λίγες μέρες
Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε απατεώνας που επιχείρησε να εξαπατήσει 63χρονο προσποιούμενος τον λογιστή στο Κιλκίς.
Πρόκειται για 26χρονο Ρομά ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα μόλις πήγε να παραλάβει την λεία του.
Ολα ξεκίνησαν όταν συνεργός του τηλεφώνησε στο υποψήφιο θύμα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι για να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.
Ο 63χρονος αντιλήφθηκε την απάτη και έτσι ειδοποίησε τις Αρχές. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο 26χρονος, ο οποίος θα παραλάμβανε το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Από την έρευνα προέκυψε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν μια 76χρονη γυναίκα σε περιοχή των Σερρών και της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
Πρόκειται για 26χρονο Ρομά ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα μόλις πήγε να παραλάβει την λεία του.
Ολα ξεκίνησαν όταν συνεργός του τηλεφώνησε στο υποψήφιο θύμα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι για να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.
Ο 63χρονος αντιλήφθηκε την απάτη και έτσι ειδοποίησε τις Αρχές. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο 26χρονος, ο οποίος θα παραλάμβανε το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Από την έρευνα προέκυψε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν μια 76χρονη γυναίκα σε περιοχή των Σερρών και της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
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