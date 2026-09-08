Τροχαίο δυστύχημα με 21χρονη νεκρή στη Ρόδο, η μηχανή της έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο
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Τροχαίο δυστύχημα με 21χρονη νεκρή στη Ρόδο, η μηχανή της έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα - Στην μηχανή της 21χρονης επέβαινε και μια 27χρονη

Τροχαίο δυστύχημα με 21χρονη νεκρή στη Ρόδο, η μηχανή της έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο
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Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 4:35 τα ξημερώματα της Τρίτης βρήκε μια 21χρονη στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Κατά την ίδια πηγή, η μηχανή που οδηγούσε η 21χρονη με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου και Εθνικής Αντιστάσεως έχοντας μια 27χρονη ως συνεπιβάτιδα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Την ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.
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