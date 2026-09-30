Αναστάτωση στην περιοχή της Ακρόπολης: Φωτιά σε υβριδικό όχημα μέσα σε πάρκινγκ, δείτε βίντεο

Η φωτιά έγινε αντιληπτή γύρω στις 12:10, όταν άρχισαν να ηχούν εκρήξεις από τις μπαταρίες του οχήματος, με τη φλόγα να σχηματίζει μια μεγάλη στήλη καπνού, που ήταν ορατή έως το Παναθηναϊκό Στάδιο