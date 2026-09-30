Αναστάτωση στην περιοχή της Ακρόπολης: Φωτιά σε υβριδικό όχημα μέσα σε πάρκινγκ, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ακρόπολη Πάρκινγκ Φωτιά Αυτοκίνητο

Αναστάτωση στην περιοχή της Ακρόπολης: Φωτιά σε υβριδικό όχημα μέσα σε πάρκινγκ, δείτε βίντεο

Η φωτιά έγινε αντιληπτή γύρω στις 12:10, όταν άρχισαν να ηχούν εκρήξεις από τις μπαταρίες του οχήματος, με τη φλόγα να σχηματίζει μια μεγάλη στήλη καπνού, που ήταν ορατή έως το Παναθηναϊκό Στάδιο

Αναστάτωση στην περιοχή της Ακρόπολης: Φωτιά σε υβριδικό όχημα μέσα σε πάρκινγκ, δείτε βίντεο
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Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης όταν ξέσπασε φωτιά σε υβριδικό όχημα που βρισκόταν μέσα σε πάρκινγκ, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με περίοικους, η φωτιά έγινε αντιληπτή γύρω στις 12:10, όταν άρχισαν να ηχούν εκρήξεις από τις μπαταρίες του οχήματος, με τη φλόγα να σχηματίζει μια μεγάλη στήλη καπνού, που ήταν ορατή έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Υπό τον φόβο εξάπλωσης της φωτιάς στο ακίνητο πάνω από το εσωτερικό γκαράζ -βρίσκεται στην οδό Γαριβάλδη, δίπλα στην λόφο Φιλοπάππου- στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη, αποτελούμενη από 12 πυροσβέστες και πέντε οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 13:20, έχοντας προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή του οχήματος και φθορές στο πάρκινγκ και την προσοχή του ακινήτου.
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