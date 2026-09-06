Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής
Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή.
Το τροχαίο συνέβη το σήμερα το πρωί όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας.
Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.
Το τροχαίο συνέβη το σήμερα το πρωί όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας.
Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.
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