Τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
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Κομοτηνή Τροχαίο δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής

Τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
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Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Κομοτηνή.

Το τροχαίο συνέβη το σήμερα το πρωί όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.
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