Βιολογικοί γονείς του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη ο 43χρονος και η 38χρονη, τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA



Δίωξη για τη δολοφονία του βρέφους

Στο σπίτι της οδού Θάσου έμενε ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ο 26χρονος Αφγανός, η 15χρονη και τα δύο ανήλικα αγόρια. Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος η 38χρονη και ο Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες. Συγκεκριμένα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα

.

Ειδικότερα, σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και

. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα

, καθώς και για

και για κατοχή πυρομαχικών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τελικά στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη δικογραφία, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.





Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του

Νωρίτερα, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε ο 43χρόνος προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 43χρονο μετά από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του. Σήμερα, ωστόσο, η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.

