Σε κλοιό ασφαλείας το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο, αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα έως το πρωί της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο - Απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών





Παράλληλα, από τις 8:30 το πρωί της Τετάρτης 7/10 ξεκίνησαν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.







Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Αυξημένη κίνηση θα συνταντήσουν οι οδηγοί επί της Καλλιρόης, Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Ούλωφ Πάλμε, αλλά και επί της Λεωφόρου Αλεξανδρας, στο ρεύμα καθόδου.



δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.



- Δείτε πού έχει κίνηση τώρα, σύμφωνα με τον χάρτη κυκλοφορίας της Τροχαίας,





Υπενθυμίζεται ότι, από 06:00 το πρωί έως και τις 06:00 της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ περισσότεροι από 1.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.



Κλείσιμο Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος.



Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:



- η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας



- η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

Μέτρα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την επίσκεψη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2016, βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της πρωτεύουσας, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο Παράλληλα, από τις 8:30 το πρωί της Τετάρτης 7/10 ξεκίνησανγύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας οι δρόμοι είναι ανοιχτοί.Αυξημένη κίνηση θα συνταντήσουν οι οδηγοί επί της Καλλιρόης, Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Ούλωφ Πάλμε, αλλά και επί της Λεωφόρου Αλεξανδρας, στο ρεύμα καθόδου.Καθώς, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.- Δείτε πού έχει κίνηση τώρα, σύμφωνα με τον χάρτη κυκλοφορίας της Τροχαίας, εδώ Υπενθυμίζεται ότι, από 06:00 το πρωί έως και τις 06:00 της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις καιστο κέντρο της Αθήνας, ενώγια την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.θα πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος.Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:- η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας- η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

- η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

- η Πανεπιστημίου

- η Σταδίου

- οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος



Οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν εξαντλούνται στα συγκεκριμένα σημεία. Η Αστυνομία μπορεί να προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.



Ιδιαίτερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή του Ρούμπιο, καθώς και γύρω από τους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες επαφές του.



Τι ισχύει για το Μετρό και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ειδικά λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.



Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της Αστυνομίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.



Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο.



Αλλαγές και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγούν σε εκτροπές των δρομολογίων.



Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.