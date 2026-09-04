Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη: Αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα
Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη: Αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα
Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος
Στην πλέον κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για την σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης, καθώς την ερχόμενη Τρίτη το πρωί αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι.
Συγκεκριμένα, ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη για τη κατηγορία της δολοφονίας του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Επιπλέον, κατηγορούνται και για άλλα σοβαρά αδικήματα όπως οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.
Σε ό,τι αφορά πάντως την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν για τη δολοφονία του βρέφους αυτή φαίνεται πως θα κινηθεί γύρω από την αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αναφέρει ότι το παιδί δέχθηκε τουλάχιστον 18 μαχαιριές. Από αυτές, οι 3 έως 5 ήταν προθανάτιες (έγιναν δηλαδή ενώ το μωρό ήταν ακόμα εν ζωή) και αποτέλεσαν την αιτία θανάτου του.
Κατά πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται αποφασισμένοι να υποστηρίζουν ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια και να αρνηθούν ότι υπήρξε εγκληματική πράξη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις κακώσεις που φέρεται να έφερε το βρέφος πριν από τον θάνατό του. Στόχος της υπεράσπισης είναι να δοθεί διαφορετική ερμηνεία στα ευρήματα και να αμφισβητηθεί το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Οι απολογίες της Τρίτης αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σταθμό στην υπόθεση, καθώς οι δικαστικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν ήδη προφυλακιστεί για κατηγορίες που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
Συγκεκριμένα, ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη για τη κατηγορία της δολοφονίας του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Επιπλέον, κατηγορούνται και για άλλα σοβαρά αδικήματα όπως οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.
Σε ό,τι αφορά πάντως την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν για τη δολοφονία του βρέφους αυτή φαίνεται πως θα κινηθεί γύρω από την αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αναφέρει ότι το παιδί δέχθηκε τουλάχιστον 18 μαχαιριές. Από αυτές, οι 3 έως 5 ήταν προθανάτιες (έγιναν δηλαδή ενώ το μωρό ήταν ακόμα εν ζωή) και αποτέλεσαν την αιτία θανάτου του.
Κατά πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται αποφασισμένοι να υποστηρίζουν ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια και να αρνηθούν ότι υπήρξε εγκληματική πράξη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις κακώσεις που φέρεται να έφερε το βρέφος πριν από τον θάνατό του. Στόχος της υπεράσπισης είναι να δοθεί διαφορετική ερμηνεία στα ευρήματα και να αμφισβητηθεί το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Οι απολογίες της Τρίτης αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σταθμό στην υπόθεση, καθώς οι δικαστικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν ήδη προφυλακιστεί για κατηγορίες που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα