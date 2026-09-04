Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη: Αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα

Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος