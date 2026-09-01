Η 38χρονη Γερμανίδα ισχυρίζεται ότι το βρέφος στην Κυψέλη είναι δικό της - Για «πολλή βρωμιά και κλειστές πόρτες» μιλούν οι γείτονες

Όπως τόνισε ο δικηγόρος, οι κατηγορίες που της αποδίδονται στην παρούσα φάση αφορούν αποκλειστικά ναρκωτικά - Φρικτές αποκαλύψεις στην υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος





«Εγώ συνάντησα χθες την εντολέα μου. Πρέπει να πούμε το εξής: Για τη συγκεκριμένη δικογραφία, οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί είναι για ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο έγκλημα, κακούργημα ή σε βαθμό κακουργήματος που να της αποδίδεται μέχρι στιγμής» δήλωσε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Star, ο κ. Ψαρράς αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς της 38χρονης σχετικά με τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με όσα η ίδια έχει πει, είχε το παιδί μέσα στη βαλίτσα: «Υπάρχει απάντηση, μου είπε για ποιο λόγο το είχε στη βαλίτσα. Μου είπε το εξής και το είπε και δημοσίως, οπότε μπορώ να το πω: Είναι φυσιολογικό όταν μια μάνα -έτσι ισχυρίζεται- χάνει το παιδί της και ενδεχομένως πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό σε κανένα πλαίσιο», είπε ο δικηγόρος.





Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η 38χρονη, το παιδί ήταν δικό της, ενώ ανέφερε ότι η γυναίκα είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών και ότι, κατά τους ισχυρισμούς της, άρχισε τη χρήση μετά την απώλεια του παιδιού της.







«Φρίκη, πολλή βρωμιά και κλειστές πόρτες»: Τι λένε γείτονες «Πολλή βρωμιά, για φασαρίες ο Κυριάκος (σ.σ. ο σύζυγός της) τα ξέρει. Μήπως είναι αυτοί που να ανακατεύτηκαν με το μωράκι, που σκοτώσανε ένα μωράκι; Αυτοί είναι; Φρίκη, τραγωδία μεγάλη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας επι της Φυλής όπου διέμενε, προτού μεταφερθεί στη Θάσου, το ζευγάρι που κατηγορείται για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Η ίδια γυναίκα -ο σύζυγος της οποίας ήταν διαχειριστής στο κτίριο της Φυλής- υποστήριξε στο Orange Press ότι δεν έβλεπε τα παιδιά, ούτε είχε ακούσει κλάμα βρέφους: «Καθόλου, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνο μια φορά ήθελα να πάω εγώ να τους πω "δεν ντρέπεστε που μας κάνατε εδώ χάλια μαύρα;"».



Όπως είπε, οι συνθήκες στο διαμέρισμα, και εκτός αυτού, ήταν τόσο άσχημες που «δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Βρώμα, βρώμα, βρώμα, σακιά βρωμιά». Και άλλοι ένοικοι, μιλώντας με κλειστές τις κάμερες, σημείωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί βρέφος στο ακίνητο.



Δείτε βίντεο:



Κλείσιμο



Αγοράκι 9 μηνών το βρέφος Σημειώνεται ότι αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.



Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι. Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.



Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της 38χρονης Γερμανίδας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με το βρέφος στην Κυψέλη , αναφέρθηκε ο δικηγόρος της, Χρήστος Ψαρράς, διευκρινίζοντας ότι οι κατηγορίες που της αποδίδονται στην παρούσα φάση αφορούν αποκλειστικά ναρκωτικά.«Εγώ συνάντησα χθες την εντολέα μου. Πρέπει να πούμε το εξής: Για τη συγκεκριμένη δικογραφία, οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί είναι για ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο έγκλημα, κακούργημα ή σε βαθμό κακουργήματος που να της αποδίδεται μέχρι στιγμής» δήλωσε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Star, ο κ. Ψαρράς αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς της 38χρονης σχετικά με τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με όσα η ίδια έχει πει, είχε το παιδί μέσα στη βαλίτσα: «Υπάρχει απάντηση, μου είπε για ποιο λόγο το είχε στη βαλίτσα. Μου είπε το εξής και το είπε και δημοσίως, οπότε μπορώ να το πω: Είναι φυσιολογικό όταν μια μάνα -έτσι ισχυρίζεται- χάνει το παιδί της και ενδεχομένως πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό σε κανένα πλαίσιο», είπε ο δικηγόρος.Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η 38χρονη,ενώ ανέφερε ότι η γυναίκα είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών και ότι, κατά τους ισχυρισμούς της, άρχισε τη χρήση μετά την απώλεια του παιδιού της.«Είναι δικό της το παιδί, τα έχει πει η ίδια σε δημοσιογράφους. Είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών, ξεκίνησε όταν έχασε το παιδί της», ανέφερε ο κ. Ψαρράς.«Πολλή βρωμιά, για φασαρίες ο Κυριάκος (σ.σ. ο σύζυγός της) τα ξέρει. Μήπως είναι αυτοί που να ανακατεύτηκαν με το μωράκι, που σκοτώσανε ένα μωράκι; Αυτοί είναι; Φρίκη, τραγωδία μεγάλη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας επι της Φυλής όπου διέμενε, προτού μεταφερθεί στη Θάσου, το ζευγάρι που κατηγορείται για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Η ίδια γυναίκα -ο σύζυγος της οποίας ήταν διαχειριστής στο κτίριο της Φυλής- υποστήριξε στο Orange Press ότι δεν έβλεπε τα παιδιά, ούτε είχε ακούσει κλάμα βρέφους: «Καθόλου, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνο μια φορά ήθελα να πάω εγώ να τους πω "δεν ντρέπεστε που μας κάνατε εδώ χάλια μαύρα;"».Όπως είπε, οι συνθήκες στο διαμέρισμα, και εκτός αυτού, ήταν τόσο άσχημες που «δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Βρώμα, βρώμα, βρώμα, σακιά βρωμιά». Και άλλοι ένοικοι, μιλώντας με κλειστές τις κάμερες, σημείωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί βρέφος στο ακίνητο.Σημειώνεται ότι αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσεστην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι. Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι (ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών) με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.



Όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».