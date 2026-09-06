Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε Τούρκο που πέταξε αναμμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο σε δασική περιοχή στην Χίο
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόστιμο Τσιγάρο Πυροσβεστική Χίος

Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε Τούρκο που πέταξε αναμμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο σε δασική περιοχή στην Χίο

Η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά σοβαρή απειλή για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια

Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε Τούρκο που πέταξε αναμμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο σε δασική περιοχή στην Χίο
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Διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ επιβλήθηκε σε υπήκοο Τουρκίας στη Χίο, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (5/9) να πετά αναμμένο τσιγάρο από το παράθυρο αυτοκινήτου σε δασική περιοχή σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει η ΕΡΤ.

Η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά σοβαρή απειλή για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια.

Η παράβαση βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων της Πυροσβεστικής, σε μια ημέρα που ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ήταν πολύ υψηλός (Κατηγορία 4).

Με αφορμή το περιστατικό, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού την ανάγκη να τηρούν τα μέτρα προστασίας, ενώ ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
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