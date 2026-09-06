Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε Τούρκο που πέταξε αναμμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο σε δασική περιοχή στην Χίο
Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε Τούρκο που πέταξε αναμμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο σε δασική περιοχή στην Χίο
Η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά σοβαρή απειλή για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια
Διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ επιβλήθηκε σε υπήκοο Τουρκίας στη Χίο, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (5/9) να πετά αναμμένο τσιγάρο από το παράθυρο αυτοκινήτου σε δασική περιοχή σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει η ΕΡΤ.
Η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά σοβαρή απειλή για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια.
Η παράβαση βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων της Πυροσβεστικής, σε μια ημέρα που ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ήταν πολύ υψηλός (Κατηγορία 4).
Με αφορμή το περιστατικό, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού την ανάγκη να τηρούν τα μέτρα προστασίας, ενώ ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά σοβαρή απειλή για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια.
Η παράβαση βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων της Πυροσβεστικής, σε μια ημέρα που ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ήταν πολύ υψηλός (Κατηγορία 4).
Με αφορμή το περιστατικό, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού την ανάγκη να τηρούν τα μέτρα προστασίας, ενώ ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
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